Fenerbahçeli futbolcu Roman Neustadter, Athletic Bilbao ile golsüz biten hazırlık maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Her geçen gün daha iyiye gittiklerini ifade eden Roman Neustadter, “Karşılaşmayı gol yemeden tamamladık. Athletic Bilbao maçının ilk dakikalarında bazı problemler yaşadığımızı söyleyebilirim ama bu da son derece normal.

Bu takım belki de ilk defa birbiriyle oynayan bir takımdı. Bazı oyuncularımız için iyi oldu. 90 dakika oynama fırsatı buldular. Rakibimizin pozisyonlarını düşündüğümde penaltı pozisyonu dışında başka bir pozisyon gelmiyor aklıma. Kompakt oynadığımız zaman, herkes birbiri için mücadele ettiği zaman, disiplini kaybetmediğimiz zaman zor pozisyon veren bir takımız. Ön tarafta da bazen son bir pasın eksikliğini, bazen şut tercihinin eksikliğini yaşadık ama rakibimize zor pozisyon verdiğimiz bir akşam oldu. Saha da, iyi futbol oynamayı engelleyen sahaydı.

Bu nedenle her iki takım da uzun toplarla oynamak zorunda kaldı. Benim durumuma gelecek olursak da; 4 gün önce kaşım açılmıştı. O günden bu yana toparlanmaya gayret gösterdim. Ben takımıma katkı vermek istiyorum. Bizi bekleyen çok maç var. 27’sinde ilk resmi maçımıza çıkacağız” şeklinde konuştu.

Başarılı futbolcu sözlerini şu şekilde noktaladı:

“Her hocanın farklı bir çalışma yöntemi vardır. Oyunculara davranış şekli farklıdır, konuşma tarzı farklıdır ama şu ana kadar yeni teknik direktörümüz bana göre son derece iyi. Herkese yardımcı olmaya çalışıyor. Geldiği ilk gün bu takımın eksiklerinin neler olduğunu bizlere söyledi. Günden güne bu eksikleri kapatarak, kendimizi geliştirerek yolumuza devam etmeye çalışıyoruz. Tabii 1-2 günde olacak bir şey değil ama antrenmanlarda ve maçlarda iyi yolda olduğumuzu görebiliyoruz. Her geçen gün üzerine koyarak yolumuza devam ediyoruz. Şu anda herkes teknik direktörümüzle çalışmaktan dolayı mutlu ve umuyorum bu şekilde devam ederiz. İlk karşılaşmada biz ne istediğimizi bilelim, hocamızın bizden ne beklediğini bilelim. Düşüncemiz ve isteğimiz bu.”

İSMAİL KÖYBAŞI: “ÇOK YOĞUN BİR TEMPODA ÇALIŞIYORUZ”

Sarı-lacivertli futbolcu İsmail Köybaşı ise, yoğun bir kamp dönemi geçirdiklerini ifade ederek, “Çok yoğun bir tempoda çalışıyoruz. Çok ciddi rakiplerle oynuyoruz. Özellikle Marsilya maçıyla başlayan yükselişimiz, tempomuz ve oyun anlayışımız bugün de devam etti. Bu açıdan takım arkadaşlarım adına da çok mutluyum. Camia adına da çok mutluyum, çünkü çok güzel günlerin bizleri beklediğini düşünüyorum. Aynı zamanda çok heyecanlıyım. Bu heyecanımı gizlemek istemiyorum. Gün geçtikçe çok daha iyi olacak bir Fenerbahçe izleyeceğinizin sözünü verebilirim. Çok iyi arkadaşlık ve kamp ortamı var. Yaptığımız maçlardaki rakiplerimiz çok ciddiye alınacak rakipler. Bu anlamda da organize edenlere teşekkür etmek lazım” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe‘deki direncin arttığına işaret eden Köybaşı, “Aykut Hocanın özellikle bundan önceki dönemlerde takımlarına karşı oynadığımda, takım direncinin ne kadar ciddi olduğunu fark edenlerden biriyimdir. Bu direnci tekrardan bizlere aşıladı. Çok ciddi bir kamp dönemi geçirdik ve çok ciddi bir şekilde çalıştık. Yapmak istediği taktiksel varyasyonları da çok iyi çalışıyoruz. Her şey çok güzel gidiyor” dedi.

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