Fenerbahçe, Antalyaspor’a konuk olacak

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında bugün deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Antalya Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak müsabakayı FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi’nin son haftasında Hollanda temsilcisi Feyenoord’u 1-0 yenerek, A Grubu’nu lider tamamlayan sarı-lacivertli takım, Spor Toto Süper Lig’de ise son 8 karşılaşmada 5 galibiyet ve 3 beraberlik aldı. Kötü başladığı sezonda arka arkaya aldığı sonuçlarla mücadele ettiği kulvarlarda zirveye oynayan Fenerbahçe, iyi performansını Antalyaspor karşısında da sürdürmek istiyor.

Akdeniz temsilcisi ise Jose Morais’in ardından göreve gelen teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde çıktığı 7 lig maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alarak, son sıradan kurtuldu. Kırmızı-beyazlı ekip de sarı-lacivertlileri evine puansız göndererek, Çalımbay ile yakaladığı çıkışı devam ettirmeyi amaçlıyor.

Antalyaspor teknik direktörü Rıza Çalımbay, bu hafta da puan kazanmaları gerektiğini söyledi; “Fenerbahçe 6-7 hafta önceki Fenerbahçe değil. Zor bir maç olacak” dedi.

Rıza Çalımbay, Hasan Subaşı Tesisleri’nde haftalık değerlendirme toplantısı düzenyledi. Antalyaspor’da göreve başladığı günden itibaren takımının iyi gidişatı olduğunu hatırlatan Rıza Çalımbay, bu durumu devre sonuna kadar devam ettirmek istediklerini vurguladı. Ligin 2’nci yarısına çok zor maçlarla başlayacaklarını dile getirken Rıza Çalımbay, devre arasında Gaziantepspor ve Osmanlıspor deplasmanına hazır olmak istediklerini söyledi.

Medipol Başakşehir müsabakasında oyundan kopmadan iyi mücadele ettiklerini belirten Rıza Çalımbay, önceki maçlarını hep 1-0 kazandıklarını, bu defa 2 gol attıklarını hatırlattı. Charles’in cezalı olması nedeniyle Fenerbahçe maçında forma giyememesinin kendileri açısından dezavantaj olduğunu dile getiren Rıza Çalımbay, kaleci Ferhat’ın tedavisinin devam ettiğini, forma giyme şansının yüksek olduğunu belirtti. Daha sonra bugün sahalarında oynayacakları Fenerbahçe maçına değinen Rıza Çalımbay, mutlaka puan kazanmaları gerektiğini söyledi.

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