İZMİR’in Karabağlar ilçesinde bulunan Fevzi Çakmak Ortaokulu’nda, yaz döneminde 8’inci sınıfa hazırlanan öğrenciler, karmaşık olan fen bilgisi derslerini artık kolaylıkla anlayabiliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Eğitim Bilişim Ağı (EBA) İzmir ekibi tarafından geliştirilen sistemle, öğrenciler özel gözlükler sayesinde insan vücudundaki dolaşım, sinir, solunum, sindirim, iskelet ve kas sistemlerini sanki önlerindeymiş gibi, 3 boyutlu ve sanal olarak görüp inceleyebiliyorlar. Kadavraya ihtiyaç bırakmayan sanal gerçeklik, öğrencilerin dersi rahatlıkla anlamasını sağlıyor.

İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü, yaz döneminde 8’inci sınıfa hazırlanan öğrenciler için farklı bir kurs başlattı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın Eğitim Bilişim Ağı İzmir ekibi tarafından geliştirilen sistemle ile birlikte öğrenciler, kendilerine karmaşık gelen fen bilgisi derslerini artık rahatlıkla anlayabiliyor. Türkiye’de ilk defa karma gerçeklik denilen teknoloji ile insan vücudunun 3 boyutlu modellemesini yapan EBA ekibi, ders kitaplarındaki karmaşık, soyut, anlaşılması zor konuları bu şekilde gözle görülür, neredeyse elle tutulur ve boyutlu hale getirdi. Bu sistem ile vücudun tüm organlarını ayrıntılı ve gerçeğe yakın olarak incelemek mümkün. Öğrenciler özel gözlükler sayesinde insan vücudundaki dolaşım, sinir, solunum, sindirim, iskelet ve kas sistemlerini sanki önlerindeymiş gibi, 3 boyutlu ve sanal olarak görüp inceleyebiliyorlar.

ÖZEL GÖZLÜKLER KULLANILIYOR

3 boyutlu gözlüğü takan öğrenciler, üzerinde insan vücudundaki sistemlerin çizimlerinin olduğu kağıda bakıyor. O an insan vücudu 3 boyutlu olarak öğrencinin gözünün önünde canlanıyor. Öğrenciler aslında, orada olmayan bir insan vücudu görüntüsünü üzerinden dersi rahatlıkla işliyor.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi de önce sınıfta öğrencilerin yanına oturarak dersi dinledi ardından ise açıklama yaptı. Artırılmış sanal gerçeklik sayesinde öğrencilerin bu dersi rahatlıkla anladığını söyleyen Yahşi, “Bir kadavrayı getirip sınıfta kullanamayız. Onun yerine arttırılmış sanal gerçeklik uygulaması ile dersler daha verimli şekilde uygulanıyor. Sınıflarımızda akıllı tahtaya uyumlu, tabletlere uyumlu, öğrencilerimizin telefonlarında da rahat bir şekilde kullanacağı bir sistem. Biz de bunu sadeleştirdik ve öğrencilerimizin kolaylıkla anlayacağı bir hale dönüştürdük. Bu sistemin fen bilgisi ile biyoloji derslerine indirgenmesi bizim için önemliydi. Bunu şu anda başardık” dedi.

‘DERSLER ARTIK DAHA ZEVKLİ’

Öğrencilerden Yağmur Geniş (13), bu şekilde ders işlemelerinin sınavları kolaylaştıracağını düşündüğünü belirtti. Bu sistem sayesinde konuların aklında rahatlıkla kaldığını söyleyen Geniş, “Okuduğumda aklımda kalmıyordu, şimdi aklımda kalıyor ve hafızamda canlanıyor. Daha önce karaciğer konusunu işlerken bunu yalnızca kitaptan görüyordum. Şimdi sanki elimle dokunuyor gibiyim ve bu da benim öğrenmemi kolaylaştırıyor” dedi. Öğrencilerden Melih Deniz (13) de “Sadece kitaptan ders işleyince aklımızda kalmıyordu. Bu şekilde daha verimli oldu” diye konuştu. Bir diğer öğrenci Azra Şuheda Koşar (13) da, “Bu tür konuları anlamakta zorlanıyordum. Şimdi derslerde daha rahat bir şekilde konuları anlıyorum” dedi. Selen Nur Biçer (13) ise çok güzel ve farklı bir konseptte ders gördüklerini ve ders işlerken sıkılmadığını kaydetti. Sanal gözlüğü taktığında çok farklı hissettiğini de anlatan Biçer, “Farklı bir deneyim oldu, dersler de çok akıcı geçiyor” diye konuştu. Öğrenciler, haftanın 2 günü bu dersi görüyor. Milli Eğitim Müdürlüğü, şimdilik yalnızca fen bilgisi ile biyoloji dersleri için uygulanan sitemi, gelecekte bütün derslere uyarlamayı planlıyor.