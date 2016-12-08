Federasyon seçimlerine iptal davaları artıyor

TENİS, Kano ve Judo’dan sonra, Tekvando Federasyonu Genel Kurulu için de iptal davası açıldı.

Türkiye Tekvando Federasyonu’nun 28.11.2016 tarihinde yapılan 4. Olağan ve 5. Mali Kurulu’nda tek aday olarak seçime giren Metin Şahin, tekrar başkan seçilmişti.

Tekvando Federasyonu Genel Kurulu için 07.12.2016 tarihinde 2016/523-2016/157827 nolu dosya ile Ankara 13. Asliye Hukuk Mahkemesine iptal davası açan Cengiz Yağız, 4. Olağan ve 5. Mali genel kurulun iptalini istedi.

Avukat Yaşar Akşin tarafından açılan iptal davasında ,mahkeme sürecinde federasyona kayyum atanması istendi. Seçimlerde başkanlık için adaylık çalışması yapan Cengiz Yağız, 24 Ekim tarihinde yapılan ilk genel kurulda başkanlık için aday olmuştu. Ancak bu tarihteki genel kurul, Spor Tahkim Kurulu kararı ile iptal edilmişti. 28 Kasım tarihinde yeniden yapılan genel kurulda ise Yağız, başkanlığa aday olamamıştı. Bu gelişme üzerine Cengiz yağız, genel kurulun hazırlık aşamasında hukuka aykırılıklar olduğu gerekçesiyle iptal davası açtı.

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