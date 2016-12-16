Fazla kilosu yüzünden evlenemeyince ameliyat masasına yattı

ADANA’da yaşayan 145 kilo ağırlığında 31 yaşındaki Cem Güleryüz, sağlık problemlerine evlenememe sorunu da eklenince, çareyi ameliyat masasına yatıp mide küçültme ameliyatında buldu.

Beğendiği bütün kızlar ve ailelerin kendisine aşırı kilosu yüzünden olumsuz yanıt vermesi üzerine zayıflamaya karar veren Güleryüz, spor ve diyet yapsa da bundan da sonuç alamadı. Girişimleri sonuçsuz kalan Güleryüz, Medical Park Tarsus Hastanesi’nde mide küçültme ameliyatı (tüp mide – sleeve gastrektomi) olmaya karar verip ameliyat masasına yattı. Midesinin yüzde 85’i alınan Güleryüz’ün hedefi 85 kiloya düşmek.

GÜNDE 4 EKMEK YERDİM

Ameliyattan önce günde en az 4 ekmek tükettiğini ve çok yemek yediğini, sürekli açlık hissettiğini anlatan Güleryüz, “Midem alındıktan sonra canım yemek istemedi. Ameliyatın üzerinden bir gün geçti ama acıkmadım. Hızla zayıflayıp 85-90 kiloya düşmeyi hedefliyorum” diye konuştu.

Op.Dr.Cücük, hastanın bundan sonra az miktarda yiyerek doyacağını ve böylece fazla kilolarından kurtulacağını belirtti.

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