En iyi protein kaynaklarından biri olan et, ihtiyaçtan fazla tüketildiğinde beklenmedik problemlere neden oluyor. Acıbadem Ankara Hastanesi İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Bülent Değertekin, gereğinden fazla et tüketmenin sindirim sistemi şikayetlerinden eklem ağrılarına kadar birçok sorunun ortaya çıkmasına neden olabildiğini dikkat çekiyor

Dünya Sağlık Örgütü, son yıllarda haftada 500 gramdan fazla et tüketmenin sağlığa olumsuz etkileri olabileceğine dikkat çekiyor. Aynı zamanda, Dünya Kanser Araştırma Derneği de özellikle sosis, salam, sucuk gibi işlenmiş etleri kanserojen özellikler içerebileceği için dikkatli tüketilmesi gereken ürünler arasında gösteriyor. Dolayısıyla son derece değerli bir protein kaynağı olan etten fayda sağlayabilmek için öncelikle miktarına özen göstermek gerekiyor. Ancak, günlük tüketim miktarı yerine haftalık et yeme miktarı çok daha önemli görülüyor. Bu nedenle toplam haftalık tüketilmesi gereken miktarın dengeli şekilde günlere ayrılması gerekiyor. Böylece hem doğru beslenme gereği olan protein alımına katkı sağlanıyor, hem de fazla et tüketiminin yaratabileceği sağlık sorunlarının da önüne geçilmiş oluyor. Acıbadem Ankara Hastanesi İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Bülent Değertekin, herhangi bir sağlık sorunu olmasa da herkesin bu konuda dikkatli olması gerektiğine işaret ederek olası problemler konusunda önemli bilgiler veriyor.



1- Mide sorunları

Fazla et tüketimi en çok sindirim sistemi üzerine etki ediyor ve midede bir takım rahatsızlıkların yaşanmasına neden olabiliyor. Güç parçalanan bir besin olduğu için vücut sindirirken zorlanıyor. Dolayısıyla fazla tüketildiğinde midede ağrı, kramp, bağırsaklarda gaz, şişkinlik gibi sorunlar ortaya çıkabiliyor. Bunları azaltabilmek için tüketim miktarının yanında pişirme tekniklerine de dikkat etmek gerekiyor. Kavurma ve kızartma gibi sindirimi zor yöntemler yerine, haşlama ve ızgaranın tercih edilmesi oluşabilecek problemleri bir nebze de olsa önlüyor.

2- Safra kesesi problemleri

Et tüketimi beraberinde yağ tüketimini de getiriyor. Diğer yemeklerle birlikte etteki yağ da miktarın artmasına yol açıyor. Bu durumun safra kesesi ve pankreas üzerinde olumsuz etkiler yarattığına işaret eden Prof. Dr. Bülent Değertekin, “Özellikle safra kesesinde taş ya da çamur olanların şikâyetlerinde artışa neden olabiliyor” diyor. Dolayısıyla çok yağlı bir yemek yedikten sonra bulantı, kusma ve karın ağrısı gibi rahatsızlıkları olan kişilerin mutlaka doktora başvurması gerekiyor. Bu hastaların safra keselerinde bir problem olup olmadığının araştırılması çok önemli.

3- Kabızlık

Hızlı ve çok miktarda et tüketimi, bağırsak alışkanlığı üzerinde de değişim yaratarak kabızlık sorununu ortaya çıkarabiliyor. Bunu önlemek için etle birlikte mutlaka salata ve sebze gibi lif içeriği yüksek gıdalara yer vermek gerekiyor. Ayrıca gün içindeki sıvı tüketiminin de mümkün olduğunca artırılması önem taşıyor.

4- Eklem ağrıları ve böbrek taşlarında artış

Fazla et tüketimiyle birlikte ürik asit miktarı da yükselebiliyor. Buna bağlı olarak, Gut hastalığı olan kişilerin eklemlerinde ağrılar başlayabiliyor. Böbrek taşı problemi olanlarda da ürik asit yükselmesine bağlı taş miktarında artış yaşanabiliyor. Doç. Dr. Bülent Değertekin özellikle, gut hastalığı olan ve böbreklerinde taş bulunan kişilerin tükettikleri et miktarına çok daha fazla dikkat etmeleri gerektiğini belirtiyor.

5- Kolesterol yüksekliği

Etle birlikte yağlı gıda tüketiminin abartıya kaçılmasının yaratabileceği zararlardan biri de kolesterol yüksekliği. Kan kolesterol değerlerinin yükselmesi özellikle kalp damar hastaları için risk oluşturabiliyor. Dolayısıyla yüksek tansiyon, diyabet ve kalp hastalarının olası sorunların önüne geçmek için günde 100 gram’dan fazla et tüketmemeye özen göstermesi gerekiyor.

Et tüketirken bu önerilere dikkat edin!

Yaratabileceği etkiyi azaltmak için eti mutlaka sebze ve meyve ile birlikte yiyin.

Tükettiğiniz etin mümkün olduğunca yağsız olmasına dikkat edin.

Sindirimi kolaylaştırmak ve hazım problemlerini en aza indirmek için eti iyice çiğneyin.

Izgara ya da haşlama yöntemiyle pişirilmiş eti tercih edin.

Kabızlık yaşamamak için günde 8-10 bardak su için.

Sindirimi daha da zorlaştıracağı için yatmadan 4 saat öncesinde et tüketmemeye çalışın.

Etle birlikte kalorisi yüksek içerecekler içmeyin.

Gün içinde mümkün olduğunca hareket etmeye özen göstererek sindirim sisteminize yardımcı olun.