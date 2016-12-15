Fazıl Say, Bursa’da sahneye çıktı

BURSA Nilüfer Uluslararası Piyano Yarışması ve Festivali’nin kapanış programında sahneye çıkan dünyaca ünlü sanatçı Fazıl Say, konserini şehitlere ithaf etti.

Bu yıl ilki düzenlenen Bursa Nilüfer Uluslararası Piyano Yarışması ve Festivali, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Osmangazi Salonu’ndaki kapanış konseriyle sona erdi. Konserde sahneye çıkan piyanist Fazıl Say, birbirinden güzel eserlerini sundu. Bin 250 kişinin izlediği, 1 saat 20 dakika süren konserde Say, ünlü bestekarlar Ahmed Adnan Saygun ve İlhan Baran ile kendi eserlerini çaldı.

ŞEHİTLERE İTHAF ETTİ

Konser sırasında izleyicilere seslenen Fazıl Say, “Zor bir 21’nci yüzyıl başladı. Savaşlar, terör olayları ve ölümler hayatımızı mahvetmiş vaziyete. ‘In Memoriam’ şarkısı 10 Ekim 2015 tarihinde size neyi hatırlatıyor. Bu Ankara Garı’ndaki terör olayıydı. 150 den fazla insanımızı kaybettiğimiz bombalı saldırıda benim dostlarım da vardı. O kadar etkilendim ki; bunu müziğe dökme ihtiyacı hissettim. ‘In Memoriam’ derken, sadece Ankara’daki törer olayı olmadı. Bu terör olayları tüm dünyada korkunç bir şey. Konseri tüm şehitlerimize ve terör kurbanlarına ithaf etmek istiyorum” dedi.

Konserini ‘Sarı Gelin’ ve ‘İstanbul’da Bir Kış Sabahı’ adlı eserlerle tamamlayan Fazıl Say, kalabalık tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.

Konser öncesi konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Fazıl Say’a yapılmak istenen saldırıyı kınadığını belirtti.

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