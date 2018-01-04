Fatura hazırlanıyor şimdi!

…Ve Jüri beklendiği gibi, Hakan Atilla’yı “suçlu” buldu…

Şimdi iş yargıcın verilecek cezayı kararlaştırmasına kaldı… Yani bir süre daha bekleyeceğiz, “kazıkatar işadamı” Zarrab’ın Türkiye’ye verdiği zararın boyutlarını görebilmek için… Ama şimdiden belli olan şeyler de var elbette ki… Bunların en başında, her TC vatandaşının duyması gereken “utanç” var… Zarrab’ın günler boyu “kimlere ne kadar rüşvet verdiğini” ballandıra ballandıra anlatması karşısında utanç değil de korku duyanlar da oldu elbette… Ama bu ulusal onura sahip olanlar açısından, daha da büyük bir utanca neden oldu…

En başta, söz konusu olayların tapelerle desteklenmiş olarak kamuoyunun önüne getirilmesi sırasında, üstünün büyük bir acelecikle kapatılmış olması geldi hatırlara… Kasalarda, ayakkabı kutularında yakalanan paraların komplocu polisler tarafından yerleştirilmiş olduğu yolandaki iddialardan sonra, sahiplerine faiziyle birlikte geri verilmesi, az mı utanç vericiydi peki..? Ya konu ABD’de dava konusu olduğunda yapılanlar..? TV vatandaşı(!) Zarrab’la ilgili ABD’ye verilen notalar, Beyaz Saray’da konunun gündeme getirilmesi de unutulmadı tabii… En ağır gelen de, Türkiye’nin üstüne titrediği Zarrab’ın “itirafçı olmayı kabul etmesinden sonra, bir anda “iftiracı hain” haline dönüşmesiydi…

Çünkü bunu kimseye kabul ettiremezdik…

Jüri’nin Atilla’yı suçlu bulmasının sadece bir virgül olacağını da görmek gerek… Örgütlü şekilde ABD hükümetini ve Hazine Bakanlığını yanıltmak, Örgütlü şekilde ABD’nin İran’a yaptırımlarını içeren IEEPA yasa, kural ve yönetmelilerini ihlal etmek, -Amerikan finansal kurumlarını dolandırmak; Atilla’nın ceza alacağı suçlar… Bundan sonrası ise zaman içinde belli olacak… …Ve ABD Başkanı ile yönetim mekanizmasının eline, kendileri açısından “paka biçilmez” fırsatlar geçmiş oldu şimdi… Yargıyı değil ama FBI ve CIA gibi örgütleri yönlendirebilir ve Türkiye’ye baskı yapmaya çalışabilirler…

Yeni davalar, yeni tutuklama kararları da çıkarılabilir… 17-25 Aralık’ı darbe olarak görmenin ve üstünü kapatmanın faturası bekliyor Türkiye’yi… Ülke yönetmenin ancak “dış dünya ya ile ilişkilere dikkat ederek” yapılabildiğini görmek istemedik… Şimdi o dış dünya, eline geçirdiği fırsatla bize öğretmeye çalışacak… Gözümüze soka soka..!