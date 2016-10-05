Fatih Terim’i kızdıran sözleşme belgesi

Arda Turan, Burak Yılmaz, Selçuk İnan’ı milli takıma almaması nedeniyle büyük tartışma yaratan Terim, bu kez sözleşmesiyle gündem oldu.

TFF ile Terim arasında 2014 yılında yapılan sözleşmenin ortaya çıkması büyük tartışma konusu oldu. Anlaşmaya göre örneğin Ukrayna ve İzlanda maçları sonrası TFF, Terim’in görevine son verirse tecrübeli teknik adama kalan sözleşmesi gereği 8 milyon Euro’ya yakın tazminat ödemesi gerekecek. Terim, TFF’den yılda 3,5 milyon Euro garanti ücret alıyor.

Belgenin Terim’in en tartışıldığı dönemde ortaya çıkması, tecrübeli teknik adamı oldukça rahatsız etti. TFF’de bugün bu konu hakkında bir toplantı da yapıldı. Belgenin ortaya çıkması sonrası TFF Milli Takımlar yetkilisi Ali Dürüst’le konuşan Terim, “TFF, arkamızdan iş mi çeviriyor” diye sordu. Ali Dürüst’ün oldukça sinirlenen Terim’i yapılan görüşmede sakinleştirdiği kaydedildi. Bununla birlikte Terim’in Dürüst ile yaptığı görüşmede TFF Başkanı Yıldırım Demirören için “kendisine güveniyorum” dediği de kaydedildi.

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