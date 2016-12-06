Kılıçdaroğlu’nun danışmanı Fatih Gürsul’a FETÖ gözaltısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanlarından Doç. Dr. Fatih Gürsul, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı üzerine Ankara’da gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcısı Mehmet Şenay Baygın tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Fatih Gürsul’un Ankara’da evinde gözaltına alındığı öğrenildi. Gürsul’un İstanbul’a getirileceği belirtildi. Gürsul, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname ile çalıştığı üniversitedeki öğretim üyeliği görevinden açığa alınmıştı. CHP Basın Koordinasyonu tarafından yapılan açıklamada, Gürsul’un KHK ile açığa alınmasının ardından CHP’ye aktif olarak danışmanlık yapmadığı belirtildi.

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