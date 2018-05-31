Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay “Su Kesen Deresi Islah ve İyileştirme” çalışmalarını yerinde inceledi.

Gölbaşı Belediyesi şehir merkezinden geçen ve Mogan Gölü’nü besleyen en önemli dere olma özelliğini taşıyan Su Kesen Deresi’nde iyileştirme ve Islah çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Büyük havza alanı ile Mogan Gölünü kirliliğini arttıran ve beraber şehir içinde kokuya sebep olan Su Kesen Deresin’de ıslah projesi ile Mogan Gölü’nün kirliliğine neden olan en önemli unsurlardan birisi daha ortadan kaldırılıyor.

Yetkilerden elde edilen bilgiye göre Toplam proje alanı 200.000 m² olan, 8.500.000 tl’ye ihale edilen Su Kesen Deresi projesi ıslahı ve iyileştirme projesi kapsamında

4000 m bisiklet ve koşu yolu bulunmaktadır .Ayrıca Proje üzerinde derenin ikiye ayırdığı mahallenin bağlantısı için 4 adet yaya 2 adet araç köprüsü bulunmaktadır.

DURUAY “TEMİZ BİR GÖLBAŞI İÇİN ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ”

Projeye alanında incelemelerde bulunan Başkan Duruay Proje’ye ilişkin olarak “Mogan Gölü’nün kirliliğine neden olan en önemli unsurlardan olan Su Kesen Deresi iyileştirme ve ıslah çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz.Proje ile Mogan Gölü’ne akan kirli suları kaynağında keserek Mogan Gölümüzü berrak günlerine kavuşturuyoruz. Ayrıca derelerde yoğun yağışın sebep olabileceği olumsuzluklardan vatandaşlarımızın etkilenmemesi için gerekli önlemler ekiplerimiz tarafından alınıyor. Temiz bir Gölbaşı için, berrak bir Mogan Gölü için tüm çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”dedi