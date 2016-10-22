Fashionist Abiye, Gelinlik Damatlık Fuarı’yla ekonomiyi canlandıracak

TÜRK tekstil organizasyonları arasında yer alan Fashionist Abiye, Gelinlik Damatlık Fuarı başlıyor. 2017 Ocak ayında ‘Fashion Week’ ve ‘The Core’ ile aynı hafta içerisinde gerçekleştirilecek olan Fashionist, İstanbul’da uluslararası moda rüzgarı estirirken ülke ekonomisine de hareket getirecek.

Düzenlenen fuara bu yıl Ekonomi Bakanlığı, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçılar Birliği (İHKİB),İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçılar Birliği (İTHİB) ve İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB) destek veriyor. Fashionİst için bu yıl 35 ülkede tanıtım çalışması düzenlendi. Geçtiğimiz yıl 700 profesyonel alıcıyı ağırlayan Fashionist bu yıl 35 ülke, 74 şehirden en az bin alıcıyı ihracatçılarla buluşturacak.

Fuar organizasyonunu düzenleyen Patika Fuarcılık A.Ş Genel Müdürü Didem Cılga, “Her yıl sektörün önüne gerçekçi hedefler koyduk. Her fuarda bir öncekine oranla daha geniş coğrafyadan, farklı ülkelerden alıcıların gelmesini sağladık. Rusya pazarı sektörümüz için çok önemli.

Rus pazarında Avrupalı rakiplerimiz ambargo yüzünden rol çalsa da, bir yıllık kaybı kısa sürede telafi edecek yeteneğe sahibiz. Dünya’da yükselen moda trendlerini takip eden canlı bir üretici kitlemiz var. 14 bin civarında ürün çeşitliliği sunuyoruz. Alıcılar için en cazip modeller ve fiyat avantajları sunuyoruz. Fashionist geride bıraktığımız 4 yıl içinde sektörde rüştünü ispat etmiş çok önemli bir fuar haline geldi. 2017 Gelinlik ve Abiye ihracatında iyi bir dönemin işaretlerini alıyoruz” dedi.

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