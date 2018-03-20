Faruk ve Osman için yüzleşme kaçınılmazdır! Başrollerini Özcan Deniz ve Aslı Enver’in paylaştığı, İstanbullu Gelin her Cuma Star’da. 42. bölüm…

Adem’in intiharı ve ardındaki gerçek Süreyya ve Dilara arasında gerilim yaratırken büyük kırılma Boranlar arasında yaşanır. Mektubun Faruk, Esma ve Süreyya arasında sır olarak saklanmış olması diğerlerinin tepkisine neden olur. Fikret için ise artık dengeler tamamen değişmiştir. Osman ve Burcu’nun konuşmasına istemeden şahit olan Faruk duyduklarından dolayı büyük hayal kırıklığı içerisindedir. İki kardeş arasında yüzleşme kaçınılmazdır. Süreyya ise Dilara ile olan kırgınlığın büyük üzüntüsünü yaşarken Emir’le ilgili beklenmedik bir gelişme gerçekleşecektir.

Yayın Günü: 23 Mart Cuma

Yayın Saati: 20.00 / 42. bölüm