Keşke görmezden gelerek sorunlardan kurtulmak mümkün olsaydı… Bireylerinde, toplumların da, ülkelerin de; kısacası küm dünyanın da işi kolaylaşmış olurdu o zaman…

Ama Doğa’nın düzeni, yalnızca çevresindeki tehlikeleri görüp önlem alan canlıların yaşamasına olanak veriyor…

Bu gerçeği kavrayan türlerin arasında “en önde olması” gerekeni, kendini “en gelişmiş canlı” olarak gören insan… Ama en “başarısız” olanlar da insan…

Çünkü binlerce yıl boyunca gelişip dünyanın hâkimli olmuş ve başka rakibi kalmayınca da kendi içinde, hemcinsleri ile savaşmaya başlamış…

Gerçi aralarından bazıları çıkıp “kitleleri eğitmeye” ve böylece bir düzen kurmaya çalışmışlar ama bu bile pek işe yaramamış… Doğası gereği olsa gerek; eğitilmiş olanlar arasından da “herkesi yönetebilecek bir güce sahip olmak isteyenler” çıkmış…

…Ve bu gidişin kaçınılmaz sonunu bile görmemiş insanlar…

Milattan sonra 21’inci Yüzyıl’da geldiğimiz nokta şöyle…

Tüm dünyanın tek hâkimi olmak için her şeyi yapabilecekler var… Bunların hizmetinde görev yapmayı kabul eden ve zaten bu amaçla eğitilmiş olanlar da var…

En önemlisi ise “bir kısmı eğitimden geçmiş olduğu halde, ekonomik düzenin çarkları arasına sıkışmış olduğu için” çaresiz durumda olan kitleler var…

Dünyanın tek hâkimi olmak peşinde koşmayan ama en azından “ülkesini istediği gibi yönetmek” isteyenler var tabii ve onlar geleceklerini “eğitimi yok etmeye” bağlamışlar… Çünkü bilmeyeni yönetmenin daha kolay olduğuna inanmış, ya da inandırılmışlar…

Dünyanın tek hâkimi olmak isteyenlerin arayıp da bulamayacağı bir şey bu…

Daha Cumhuriyet ilan edilmeden eğitime yüklenen ve tam bağımsızlığa bu yolla ulaşan Türkiye gibi ülkeleri görmek bile istemiyorlar…

Hedefleri kendi iyi eğitilmiş hizmetkârlarını “yol gösterici” olarak kullanıp, o ülkelerdeki eğitimi yok etmek…

Bunun çeşitli yolları var tabii… Örneğin “eğitim kurumu sayısını arttırmak ama kayda değer bir şey öğretmeyip, yeni işsiz yarı cahiller yaratmak” gibi… Bildiğini sanan ama bilmeyen yarı cahilleri çok sever onlar…

Şimdi tüm bu sorunlardan, onları görmezden gelerek kurtulabilir miyiz..? Peki, neden Ortadoğu’da olanları görmezden geliyoruz..?