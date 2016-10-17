Fark yapmalıydık

Ankaragücü Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, 1-0 galip geldikleri Niğdespor maçında farkı kaçırdıklarını, 10 kişi kalan rakipleri karşısında çok müsait pozisyonları basit şekilde harcadıklarını söyledi.

Maçı kazanmış olmaktan dolayı mutlu olduklarını belirten Taşdemir, “Bu maçın tabii en sevindirici yanı kazanmış olmamız ve 3 puanı almış olmamız. Bu önemli bir durumdu ama memnun etmeyen durumlar oldu. Rahatlıkla farka gidebileceğimiz bir maçta, rakip 10 kişi kalmış oyun bizim lehimize dönmüşken pozisyonları basit harcamamız kabul edilir değil.

Bu durumu da ayrıca kendi aramızda oturup konuşacağız. Maçta farka gidemememizi rehavete bağlıyorum. Ama kesinlikle bunları ileride arayacağımız zamanlar olacaktır bunu halletmemiz gerekiyor. Dolayısıyla en kızdığım nokta buydu.” İfadelerini kullandı.

TAŞDEMİR SAHAYA GİRDİ

Karşılaşmanın ilk yarısının bitiş düdüğü ile birlikte beklenmedik bir şekilde sahanın ortasına kadar giderek hakemlere itirazda bulunan Taşdemir dördüncü hakem Emre Türkmen’in kendisini tehdit ettiğini söyledi. Maçta hakemin ilk yarıyı bitirmesi ile birlikte sahaya kadar giren Taşdemir, hakemlerle sert bir tartışmaya girdi. Tünele kadar süren tartışmanın ardından her 2 tarafta soyunma odasına gitti.

Taşdemir, “Dördüncü hakemin ortada hiçbir şey yokken gelip bizi tehdit etmesi bizim hoşumuza gitmedi. Bunun için orta hakem ile ilk yarı bitişinde temasa geçip bilgilendirme yaptık. Biz tehdit edilecek, uyarı alınacak hiçbir şey yapmadık 4. hakem yanımıza gelerek en ufak bir durumda sizi atarım dedi. Ben veya bizim kulübede hiç kimse ihtar ya da uyarı alacak bir hareket yapmadı. Söylediği cümle ise maçın 42. dakikası. Ortada fol yok yumurta yokken ‘bu size son uyarım bir daha uyarmadan atarım’ şeklinde konuştu

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