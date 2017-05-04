FAO/EBRD desteğiyle siyah incire coğrafi işaret (Cİ) geliyor

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), başta Bursa’nın siyah inciri olmak üzere, Türkiye’den meyvelere Coğrafi İşaret (Cİ) alınmasına destek oluyor.

FAO’dan yapılan açıklamada, “Türkiye’de kayıtlı olan bazı Cİ ürünler var, ancak ülkenin Cİ sertifika ve kontrol sistemi gelişmiş durumda değil. FAO ve EBRD Bursa’nın siyah inciri için iyi sertifikaya ve kontrol uygulamalarına dayalı Türkiye’de ve Avrupa Birliği’nde Cİ ürünleri kayıtlı hale getirmeyi amaçlayan pilot bir Cİ programı üzerinde çalışıyor” denildi ve şu bilgiler verildi:

“Bu kapsamda iki kurum 15 Türk üretici için Mart ayında Fransa’nın Rhône-Alpes bölgesine dört günlük bir çalışma ziyareti düzenledi. Cİ’nin teşvik ve korunmasını daha detaylı öğrenmeyi amaçlayan turda EBRD müşterilerinin tedarikçileri, araştırmacılar, sertifika uzmanları ve hükümet temsilcileri de yer aldı.

“Küresel olarak Coğrafi İşaretli (Cİ) gıda ürünlerinin değeri yılda 50 milyar dolara varıyor. Fransa’nın dünyaca ünlü şampanyasından (Champagne) Rokfor peynirine varıncaya kadar yüzlerce kayıtlı Cİ ürünleri var ve bunlar ülke tarımı için hayati önemde ve binlerce çiftçi için cankurtaran halatı rolü oynuyor.”

Fransa Ulusal Ürün Menşe ve Kalitesi Enstitüsü Coğrafi İşaretlemeler Direktörü Christèle Mercier “Yetkili kalite ve menşe işaretlerinin kullanımı bizim tarımsal gıda sektörümüzü dönüştürdü; yüksek kaliteli tarımı ve bölgemizdeki ekonominin dayanma gücünü korudu” diyor.

Fransa’nın başarısı kurumsal, hukuksal ve düzenleyici çerçevelerin Cİ’lerin pazarda yer edinebilmesine yardımcı olacak şekilde kurulmasından kaynaklanıyor.

EBRD Türkiye için Tarımsal Ticaret Başkanı Nadia Petkova, “Özellikle tüketiciler artan şekilde kalite, güvenlik ve gelenek ile ilgilenirken Türkiye’de mükemmel bir yatırım imkanı var. Fransa’da ve diğer ülkelerde gördüğümüz üzere, ürünlerin Coğrafi İşaret olarak kayıt altına alınması yerel üreticilerle satın alıcılar arasında güven tesis ediyor ve bu da sektörü güçlendiriyor” dedi.

Bu bölgeden Fransa ve Avrupa’da yıllık 15 bin ton meyve satııldığına işaret edilen açıklamada, “Üreticiler ayırt edici kalite ve özelliklerini koruyacak şekilde farklı türlerde Savoy elma ve armutları üzerinde yenilikçi yetiştirme tekniklerini test etmeye devam ediyor” denildi.

Bursa İncir Üreticileri Birliği Başkanı Osman Özkan “Fransız birliğinin sorunları aşmak ve bu resmi tanınmayı elde etmek için birlikte nasıl iyi çalıştığını görmekten ilham aldım. Hala alınacak yolumuz olsa da meşhur siyah incirlerimiz için Cİ almaya bir adım daha yaklaştığımızı düşünüyorum” dedi.

Pazarda bir niş yer edinmenin bir yolunun da organik tarım olduğu vurgulanan açıklamada “Çalışma grubu organik meyve ve sebze üreticileri kooperatifi olan Agrobiodrôm’u da ziyaret ederek kooperatifin üreticilerle, ticaret adamları ve perakendecilerle ilişkileri hakkında da tecrübelerini öğrendiler” denildi ve eklendi:

“Grup aynı zamanda küçük bir organik armut üreticisini de ziyaret etti. Bu üretici daha çok çevre dostu toprağı işleme teknikleri kullanarak daha yüksek kalitede armutlar üretiyor. Bu armutlar Fransa ve yurtdışında daha yüksek ve istikrarlı fiyatlara alıcı buluyor.

“Türkiye’nin Bursa şehri meyve üretimi ve turizm sektörü arasında da bağlar kurabilir. Kaplıcaları, kayak merkezleri ve Marmara Denizi ile Yeşil Bursa olarak adlandırılan bölge bu potansiyeli hayata geçirebilir.”

FAO Proje Koordinatörü Maria Ricci “Türk katılımcılar Fransız çiftçilerin ürünlerini pazarlama, çekici etiket tasarlama, ürünleri piyasaya sürme ve halkı Coğrafi İşaret hakkında eğitme yollarından çok etkilendiler. Bir bölgeye özgü ürünler ile tarımsal ticaret arasında bağ kurmakla ne kadar çok şey yapılabileceğini gördüler” dedi.

EBRD, FAO ve Türkiye için gelecek adımlar olarak, Bursa siyah incir nizamnamesini tamamlamak ve Türkiye’de Cİ ürün seçeneklerinin sertifikalandırılmasının geliştirilmesi planlanıyor.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...