Fakülte birincilerine belge

Yalova Üniversitesi fakültelerine birincilikle yerleşen öğrencilere kutlama belgeleri verildi.

2016-2017 eğitim-öğretim yılında Yalova Üniversitesi fakültelerine en yüksek puanla yerleşen öğrencilere Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç tarafından gönderilen tebrik belgeleri, Rektör Vekili Prof. Dr. Bilal Gökkır tarafından takdim edildi.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ne en yüksek puanla yerleşen Ebru Çetin, Hukuk Fakültesi’ne en yüksek puanla yerleşen Mustafa Uzunkaya ve İslami İlimler Fakültesi’ne en yüksek puanla yerleşen Sacide Karaman’a tebrik belgelerini takdim eden Rektör Vekili Prof. Dr. Bilal Gökkır öğrencileri tebrik ederek yerleştirme sonuçlarında gösterdikleri başarıyı üniversite öğrenciliği sürecinde de göstermeleri temennisinde bulundu.

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