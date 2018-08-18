Bayram sohbetinde dolar kaç olur?
-İyi bayramlar. Abi ne olacak bu doların hali?
-Düşer, çıkar. Dalgalı sistem.
-Zamanında almadık üç beş dolar. Şimdi ne para bırakırdı. Birileri acayip para kaldırmış bu işten diyorlar.
-Hep bu laf edilir. Dövize para yatıranlar bugünleri beklemiyorlar mıydı? Bundan doğal bir şey yok.
-Yüksekten satıp düşünce yine alıyorlarmış.
-Arkadaş elin adamı yapıyor da bizim vatandaş yapınca niye laf oluyor?
-Esas rahip ne olacak?
-Serbest kalırsa Trump madalya takar bir tarafına. Beyaz Saray’da karşılar. Bir de milli kahraman ilan ederler.
-Bu Trump da kabadayı çıktı. Herkese kafa tutuyor. Kasım’da İran’a operasyon yapacakmış.
-Kimle yapacak? Bizle mi? Bunca gerginlikten sonra zor.
-İran gazı kesilirse gazsız kalırız diyorlar
-Bir şey olmaz, Avrupa da donar o zaman.
-Ay başı olsun, emekli ikramiyesiyle bol gaz alalım, tekrar zam gelebilir.
-Al abi, lazım olur.
-Yahu Amerikan arabalarına bak bir milyon liraya çıkmış
-Trump sayesinde. Zor satar bize araba
-Yerliler de çok pahalı, elimizdekinin kıymetini bilelim.
-Hımm.
-Okudun mu? Bodrum’da bir lahmacun bir ayran 100 lira olmuş. Yiyen yiyiyor arkadaş. Bir de memlekette kriz var diyorlar.
-Adı bayram ama herkes başka alemlerde.
-Faizler de iyi artmış, parası olan kazandı.
-Öyleymiş
-Altın da fırlıyor, bir iki düğün var, ne yapacağız bilmiyoruz
-Para tak.
-Abi şimdi rahip giderse dolar anında inermiş diyorlar
-Rahip yokken dolar kaç liraydı, unuttuk
-Sence dolar kaç olur?
-20, 30 olur, yahu ne bileyim kaç olur?
-4 liraya iner diyorlar
-Kim diyor?
-Uzmanlar.
-Herkes uzmanı oldu zaten.
-Bizim simitçi bile…
-O ne diyor?
-Avro al diyor yükselecekmiş, sağlam yerden duymuş.
-Belli… Merkel ile konuşmuş demek. Biz kaçalım.
-İyi de sen de dolar için bir şey demedin?
-İyi olur inşallah. Hayırlı dolarlar pardon hayırlı bayramlar. Öptüm.