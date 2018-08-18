Bayram sohbetinde dolar kaç olur?

-İyi bayramlar. Abi ne olacak bu doların hali?

-Düşer, çıkar. Dalgalı sistem.

-Zamanında almadık üç beş dolar. Şimdi ne para bırakırdı. Birileri acayip para kaldırmış bu işten diyorlar.

-Hep bu laf edilir. Dövize para yatıranlar bugünleri beklemiyorlar mıydı? Bundan doğal bir şey yok.

-Yüksekten satıp düşünce yine alıyorlarmış.

-Arkadaş elin adamı yapıyor da bizim vatandaş yapınca niye laf oluyor?

-Esas rahip ne olacak?

-Serbest kalırsa Trump madalya takar bir tarafına. Beyaz Saray’da karşılar. Bir de milli kahraman ilan ederler.

-Bu Trump da kabadayı çıktı. Herkese kafa tutuyor. Kasım’da İran’a operasyon yapacakmış.

-Kimle yapacak? Bizle mi? Bunca gerginlikten sonra zor.

-İran gazı kesilirse gazsız kalırız diyorlar

-Bir şey olmaz, Avrupa da donar o zaman.

-Ay başı olsun, emekli ikramiyesiyle bol gaz alalım, tekrar zam gelebilir.

-Al abi, lazım olur.

-Yahu Amerikan arabalarına bak bir milyon liraya çıkmış

-Trump sayesinde. Zor satar bize araba

-Yerliler de çok pahalı, elimizdekinin kıymetini bilelim.

-Hımm.

-Okudun mu? Bodrum’da bir lahmacun bir ayran 100 lira olmuş. Yiyen yiyiyor arkadaş. Bir de memlekette kriz var diyorlar.

-Adı bayram ama herkes başka alemlerde.

-Faizler de iyi artmış, parası olan kazandı.

-Öyleymiş

-Altın da fırlıyor, bir iki düğün var, ne yapacağız bilmiyoruz

-Para tak.

-Abi şimdi rahip giderse dolar anında inermiş diyorlar

-Rahip yokken dolar kaç liraydı, unuttuk

-Sence dolar kaç olur?

-20, 30 olur, yahu ne bileyim kaç olur?

-4 liraya iner diyorlar

-Kim diyor?

-Uzmanlar.

-Herkes uzmanı oldu zaten.

-Bizim simitçi bile…

-O ne diyor?

-Avro al diyor yükselecekmiş, sağlam yerden duymuş.

-Belli… Merkel ile konuşmuş demek. Biz kaçalım.

-İyi de sen de dolar için bir şey demedin?

-İyi olur inşallah. Hayırlı dolarlar pardon hayırlı bayramlar. Öptüm.