Vatandaş banka kredilerine ilgi göstermiyor. Sadece döviz dalgalanması değil aynı zamanda belirsizlikler ve yüksek faiz de bunda önemli rol oynadığı aşikar. Ancak daha önceki dönemlerde de yüksek faiz oranlarından ve yine aşırı oynak kur ortamlarında kredi kullanımı yapılıyordu.

Bize göre bu dönemde banka kredisi kullanımının durma düzeyine gelmesinde en büyük etken, “faizleri düşüreceğiz” açıklamaları. Belli ki vatandaş “düştü, düşecek” beklentisi içinde.

Bazı verilere bakalım. Merkez Bankası’nın 30 Mart–6 Nisan haftası rakamların göre mevduat bankalarında yerli ve yabancı para cinsinden tüm tüketici kredilerinde kullanım tutarı sadece 36 milyon lira. Ayrıntıda; konut kredileri sadece 25 milyon lira alınmış. Taşıtta ve diğer kredilerde önceki haftaya göre değişiklik göstermemiş. Bu da her iki sektördeki durgunluğu daha net yansıtıyor.

Dahası yılbaşından buyana tüm tüketici kredilerindeki artış tutarı 10 milyar lirayı yakın. Geçen bir yıllık süredeki 53 milyar liralık artışa bakıldığında kredi kullanımın azaldığı daha net bir şekilde görülüyor.

KREDİ KARTLARINA DİKKAT

Bankalardan tüketici kredi kullanımın yavaşlamasına karşı vatandaşın kredi karlarına yükleniyor. Yine Nisanın ilk haftasına 2 milyon liralık kredi kartı kullanılırken, yıl başından buyana kartlardan 3.5 milyar liralık harcama yapılmış.

Geçen yıl bu zamanlar 100 milyar lira olan ve bu yılın 6 Nisan’a kadar 116 milyar liraya ulaşan toplam kredi kartı harcamalarında bu tutarın sadece 6 milyarının bu yılın ilk üç ayında kullanılması dikkat çekici.

Ve “yetersiz bakiyeler”. Kredi kartlar borçları geçen yıl önemli ölçüde azalmıştı. Ancak yine yılın ilk üç ayna bakıldığında “ tasfiye edilecek kredi kartlarında” 30 milyon liralık artış var. Tek teselli geçen yıl 8 milyar lira olan bireysel ve kurumsal kredi kartlarının 7.2 milyar düzeye inmesi.

Umarız son üç aydaki 6 milyar liralık artışın geri dönüşlerinde sorunlar yaşanmaz. Aksi takdirde 2017 yılının başındaki sıkıntılar tekrar gündeme gelebilir.

ET YOKSA HİNDİ

Hindi etine bizim sofralarımıza pek rastlanılmaz, daha çok yılbaşlarında tercih edilir(di). Ancak rakamlara bakınca hindi etine büyük bir rağbet var.

Türkiye İstatistik Kurumu’nu rakamlarına göre geçen Şubat ayı itibarıyla son bir yıl içinde hindi kesimi yüzde 74 oranında, hindi eti tüketimi de yüzde 92 oranında artmış ve 4.7 bin ton olmuş.

Tavukta ise rakamlar da artıyor. Kesilen tavuk sayısı yüzde 5 oranında artarken tüketilen tavuk eti yüzde 7.8 artarak 166.5 bin tona çıkmış.

Rakamlar vatandaşın pahalı et yerine tavuk ve hindi gibi kümes hayvanlarına yöneldiği gözüküyor. Et ve et ürünleri bu kadar pahalı olunca gelsin tavuklar, hindiler. Başka ne yapabilir ki zaten. Yakında bunlara da fahiş zamlar gelir, sofralara et niyetine hiçbir şey koyulamaz.

Tarım ülkesi memleketin geldiği noktaya bak.