Faiz, başkanlık ve jeopolitik risklerle dolar 3.1164 lirayı gördü

Türkiye’de başkanlık tartışmalarının sürmesi, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artıracağı yolunda beklentiler ile Irak ve Suriye’de savaşın ivme kazanmasına bağlı artan jeopolitik risklerin etkisiyle dolar 3.1164 lira ile yeni tarihi zirveyi gördü.

Daha sonra 3.1155- 3.1160 lira dolayında hareket eden doların artışıyla yükselen Euro da 3.40 – 3.41 lira aralığında işlem görüyor.

ABD ekonomisine ilişkin verilerin, Fed’in faiz artırmak için belirlediği kriterlere yakın çıkması, uluslararası piyasalarda yıl sonundan önce yeni bir faiz artırımı gelebileceği yolunda yorumlanıyor.

Diğer yandan, koalisyon güçlerinin Irak ve Suriye’deki harekatı ve Türkiye’nin Musul operasyonuna katılma yönündeki baskıları, piyasalar açısından bölgedeki jeopolitik riskleri artırıyor.

Piyasa işlemcileri, Türkiye’nin bir başkanlık referandumuna gitme ihtimalinin de liranın diğer gelişmekte olan piyasa para birimlerine göre daha kötü performans göstermesinde etkili olduğuna işaret ediyor.

ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı uluslararası koalisyonun komutanlarından Korgeneral Stephen Townsend’in, dün Suriye’deki Rakka operasyonda YPG’nin de rol alacağını açıklamasının hemen ardından dolar 3.1056 liraya kadar yükseldi.

Başkanlık sistemi tartışmalarının döviz piyasalarında yarattığı tedirginliğin etkisiyle geçen hafta 3.1140 liralık tarihi zirveye tırmanan dolar, Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine ara verme kararı ile yönünü aşağı çevirmişti.

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