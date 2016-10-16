Facia önlendi ama 3 Kahraman Polis Şehit

Faciayı önlediler ama 3 Kahraman Polis Şehit oldu. Cemevi, Ulucami ve AVM’lere canlı bomba saldırısı hazırlayan DAEŞ Gaziantep lideri kendini patlattı. Gaziantep’te, polisin bir aydır peşinde olduğu ve öğle vakti adresini saptadığı IŞİD’li teröristlerin bulunduğu hücre evine düzenlenen operasyonda, ‘canlı bomba’ terörist üzerindeki intihar yeleğini infilak ettirdi.

Patlamada, operasyonu yapan Özel Harekat timindeki 3 kahraman polis şehit oldu, 4 polis ile 4 Suriyeli yaralandı. Hücre evi operasyonun yapıldığı yere yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta IŞİD üyelerinin bulunduğu bir apartmana polisin yaptığı baskında silah ve patlama sesleri duyuldu.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü istihbarat birimleri, güvenlik güçlerince yapılan operasyonlarla ağır kayıplar veren terör örgütü IŞİD üyelerinin kentte sansasyonel eylem hazırlığında olduğunu saptadı. Faciayı önlediler ama 3 Kahraman Polis Şehit oldu

Geçen 15 Eylül günü polis ekipleri tarafından yakalanan bir IŞİD üyesinin üzerinde yapılan aramada Düztepe Mahallesi’nde bulunan, içerisinde Alevi Kültür Derneklerinin de bulunduğu Cemeevi ve çevresinin farklı açılardan çekilmiş fotoğrafları bulundu.

Derinleştirilen soruşturma sonunda IŞİD üyesi, Cemevine yönelik bombalı saldırı yapılmasını planladıklarını itiraf etti. Bu gelişmenin ardından polis, yolları trafiğe kapatarak Cemevi çevresinde olası saldırı ihtimaline karşı zırhlı araçlarla önlem aldı.

ABD DE VATANDAŞLARINI UYARDI

Polisin, IŞİD saldırısına karşı Cemevi çevresindeki önlemi devam ederken, 21 Eylül günü ABD tarafından Gaziantep’te listesini verdiği bazı kafeler ve AVM’lere yönelik bombalı eylem yapılabileceği bilgisini paylaşarak vatandaşlarına uyarıda bulundu.

ABD’nin uyarısından 2 gün sonra 23 Eylül günü ise polisin çalışmasında elde edilen bilgilerde IŞİD üyelerinin kent merkezindeki Ulu Cami’ye cuma namazı sırasında bombalı saldırı planladığı ortaya çıktı.

Cami çevresini barikatlarla kapatan polis, önlem olarak namaza gelenleri üst aramasından geçirdi.

Aynı gün olası durumlara karşı Ak Parti il ve ilçe başkanlıklarının bulunduğu binalar da güvenlik amacıyla boşaltıldı.

İZLERİNE 1 AY SONRA ULAŞILDI

Polis ekipleri, peşine düştüğü teröristlerin izine bir ay sonra bu sabah ulaştı ve adreslerini saptadı.

Teröristlerin, yoğun olarak üniversite öğrencilerinin tercih ettiği Gaziantep Üniversitesi’ne 1 kilometre uzaklıktaki Beşyüzevler Mahallesi’nde bir stüdyo dairede bulunduğunu belirledi.

Polis, hücre evi olarak kullanılan dairedeki teröristlerin bombalı saldırı için harekete geçeceğini de saptayınca operasyon kararı aldı.

OPERASYONDA ‘CANLI BOMBA’ KENDİNİ PATLATTI

Operasyon kararıyla birlikte zırhlı araçlarla mahalleye giden polis, bölgeyi ablukaya aldı ve sivilleri uzaklaştırdı. Bu sırada Özel Harekat timleri, teröristlerin bulunduğu binaya girdi.

Polisin, ‘teslim ol’ çağrısına hücre evindeki teröristlerin önce sessiz kaldı, ardından ateşle karşılık verdi. Polislerin kapıyı kırarak içeri girmesiyle evde bulunanlardan ‘canlı bomba’ terörist, üzerindeki intihar yeleğini infilak ettirdi.

Kulakları sağır eden patlamada içeri giren özel harekat polisleri ile bu sırada dışarı çıkmaya çalışan apartmanda bulunan bazı kişiler yaralandı. Patlama sırasında evde bulunan bir teröristin ise kaçtığı öne sürüldü.

Yaşanan kargaşada çevrede kaçışan ve polisin şüphelendiği aralarında hücre evinin bulunduğu binada oturan bazı Suriyelilerin de olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

3 POLİS ŞEHİT OLDU

Patlamada yaralanan 7 polis ile 4 Suriyeli olmak üzere 11 kişi, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere taşındı.

Hastanelere götürülen polis memurlarından 3’ü doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak 3 kahraman polis şehit olurken, 3 Kahraman Polis Şehir oldu 4 Suriyelinin tedavisi sürüyor. Polislerden birinin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Patlamanın ardından bölgeye takviye olarak gönderilen polisler, mahalleyi yaya ve araç trafiğine kapatarak operasyonu genişletti. Bu sırada durumundan şüphelenilen kişiler gözaltına alındı.

Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya ile Emniyet Müdürü Erhan Gülveren de olay yerine gelerek bilgi aldı ve operasyonu takip etti. Kimsenin yaklaşmasına izin verilmeyen bölgede operasyon devam ederken, patlamanın olduğu hücre evinde de tuzaklanmış patlayıcı ihtimaline karşı bomba imha uzmanlarınca inceleme yapıldı.

SANSASYONEL EYLEM ÖNLENDİ

3 kahraman Polisin şehit oldu Operasyonun, terör örgütü IŞİD’in kentte planladığı ve büyük can kaybına yol açacak sansasyonel bombalı saldırıyı önlediği ifade edildi.

Polisin bir aydır peşinde olduğu, sansasyonel eylem için görevlendirilen IŞİD teröristlerinin bugün harekete geçecekleri sırada yapılan bu operasyonun, büyük bir felaketi önlediği ifade edildi.

Kentte kaos ortamı yaratacak saldırı planladığı kaydedilen teröristlerin kimliklerine ilişkin henüz bilgi verilmezken, polis ekipleri bu kişilerle irtibatlı olduğunu belirlediği bazı kişilerin de kentin değişik semtlerindeki adreslerine operasyon yapmaya başladı.

İKİNCİ PATLAMA, BURAK MAHALLESİNDE

Kentin Beşyüzevler Evler Mahallesi’nde IŞİD’in hücre evine yapılan operasyondan sonra, buraya yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Gazikent’teki Burak Mahallesi’nde IŞİD teröristlerin bulunduğu apartmana da baskın yapıldı.

Zırhlı araçlarla bölgeye giden Özel Harekat timlerinin çevre güvenliği sağladıktan sonra yaptığı baskında önce silah sesleri duyuldu, ardından bir apartmanın 3’üncü 4’üncü katlarında şiddetli patlama meydana geldi. Patlama ile birlikte binadan etrafa parçaların savrulduğu görüldü.

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı da konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, 3 polisin şehit olduğu, 4 polis ile 4 Suriyelinin yaralandığı saldırıda bir ‘canlı bomba’nın parçalanarak öldüğü belirtilerek şöyle denildi:

“16 Ekim 2016 Pazar günü öğle 12.45 saatlerinde Gaziantep Şahinbey İlçemiz Beşyüzevler Mahallesi’nde ilimiz Emniyet Müdürlüğü’nce terör örgütü mensuplarının ikamet ettiği eve yapılan operasyon yapıldı.

Operasyonda örgüt mensuplarının üzerinde taşıdığı patlayıcı maddeyi patlatmak suretiyle 3 polis memuru şehit olurken, 4 polis memuru ve 4 Suriyeli olmak üzere toplam 8 kişi yaralanmıştır.

Olay mahallinde terör örgütüne mensup 1 canlı bomba ölü olarak ele geçirilmiştir.

Olayın fail veya failleri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca yoğun bir çalışma yapıldığı bir takım bilgi ve bulgulara ulaşıldığı, fail veya failler hakkında bir kanaat oluştuğu anlaşılmış, ancak soruşturmanın selameti açısından bu husustaki bilgilerin netleşmesi halinde kamuoyuyla paylaşılacaktır.”

GAZİANTEP’TE HÜCRE EVİ OPERASYONUNDA 3’ÜNCÜ PATLAMA

Ankara Gar Meydanı’na yönelik saldırıda canlı bombaları başkente götüren kişi olarak aranan İbrahim Halil Durgun, geçen yıl Kasım ayında Gaziantep’in Beykent Mahallesi’ndeki evine polis tarafından düzenlenen operasyonda kendini patlattı. Patlamada, Durgun parçalanarak ölürken, 5 polis memuru yaralandı.

2. HÜCRE EVİ

İkinci hücre evi operasyonu ise terör örgütü IŞİD’in emirlerinden olarak bilinen ve Türkiye’deki tüm bombalı saldırıları organize ettiği iddiasıyla başına 4 milyon TL ödül konularak aranan Yunus Durmaz’ın, geçen 19 Mayıs günü Çağlayan Mahallesi’ndeki adresi belirlendi.

Eve düzenlenen operasyonda Yunus Durmaz canlı bomba olarak kendisini patlattı, yine kendisi gibi IŞİD üyesi olan ve 1.5 milyon TL ödül ile aranan kardeşi Hacı Ali Durmaz ise sağ olarak ele geçirildi.

Bugün meydana gelen hücre evi operasyonunda ise kimliği henüz açıklanmayan canlı bombanın kendisini infilak ettirdiği saldırıda 3 polis şehit oldu, 8 kişi yaralandı.

GAZİANTEP’TE IŞİD 2 SALDIRI DÜZENLEDİ

Terör örgütü IŞİD üyeleri Gaziantep’te bugüne kadar 2 kez bombalı saldırıda bulundu. İlk saldırı, geçen 1 Mayıs günü Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne yönelik düzenlendi.

IŞİD’in önemli isimlerinden olan Ahmet Güneş’in amcasının oğlu İsmail Güneş, bomba yüklü minibüsü Emniyet Müdürlüğü önünde infilak ettirdi. Buradaki patlamada 3 polis memuru şehit oldu, onlarca kişi yaralandı.

Terör örgütü IŞİD’in son saldırısı ise geçen 20 Ağustos gecesi Beybahçe Mahallesi’nde sokakta yapılan kına eğlencesini hedef aldı.

Kına gecesi için toplanan çoğunluğunu Siirt ve Doğu illerinden göç eden ailelerin oluşturduğu kalabalığın bulunduğu bölgeye gelen ‘canlı bomba’ kendini patlattı. Saldırıda çoğunluğu çocuk 57 kişi yaşamını yitirdi, 90’ı aşkın kişi de yaralandı.

Hasan KIRMIZITAŞ- Mücahit YOLCU- Eyyüp BURUN- Ahmet ÖZER- Metin Faruk TAMER- Ahmet SOYDOĞAN/GAZİANTEP, (DHA)

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