TÜKETİCİLER DİKKAT

Mevsim değişikliği nedeniyle mağaza vitrinlerinin değişmesine ve indirim sezonunun başlamasına neden oldu. Tüketici Hakları Derneği Genel Başkan Yardımcısı Ergün Kılıç ile indirim sezonunu ve tüketicilerin nelere dikkat etmesi gerektiğini konuştuk.

Yaz mevsiminin de gelmesi ile mağazaların vitrinlerinde hemen hemen her gün “Büyük fırsat”, “yüzde 70‘e varan indirim”, “Tadilat nedeni ile büyük indirim”, “Kapatıyoruz zararına satış, Taşınıyoruz zararına” , “İhracat fazlası” gibi daha onlarca reklam görüyoruz. Konu ile ilgili vatandaşlarımızı bilgilendirmek için Tüketici Hakları Derneği Genel Başkan Yardımcısı Ergün Kılıç ile söyleşi yaptık.

Tüketici Hakları Derneği Başkanı Ergün Kılıç yaptığımız söyleşide sorularımıza yanıt verdi. Mağazalar istedikleri an indirimli satış veya sürekli indirimli satış yapabilirler mi? İsteyen istediği zaman indirim ve kampanya yapabilir mi? Veya mağazaların yapmış oldukları bu reklamların ne kadarı gerçeği yansıtıyor. Bu çağrıların doğruluğunu kimler denetliyor?

Soru; Sürekli indirimli satış yapabilir mi?

Ergün Kılıç; İndirimli satış: Mevsim değişmeleri, mal stoklarının eritilmesi, işletmenin açılması, kapanması, devredilmesi, tasfiyesi, işyeri adresi veya faaliyet konusu değişikliği ve benzeri nedenlerle indirim yapıldığını gösteren bir ibare ile gerçekleştirilen satışlardır.

Perakende satış yapan mağazalar, seri sonu, sezon sonu, vitrinde kullanılmış ürünler, hasarlı olarak belirlenmiş ürünler, iade edilmiş ürünler, ihraç fazlası ürünler ve ürünlerin fabrika çıkış fiyatı üzerinden yıl boyunca mağaza politikasına uygun sürekli indirimli satışı da yapabilir.

Soru; İndirimli satışlarda süre nedir?

Ergün Kılıç; Bir işletmenin, açılması, devredilmesi, işyeri adresi veya faaliyet konusu değişikliği nedeniyle yapacağı indirimli satışların süresi üç ayı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre tasfiye durumunda ise altı ayı geçemez. Perakende işletmeler başlangıç ve bitiş süresi belli olmayan indirimler yapamaz.

Soru; İndirimli satışın duyurusu nasıl yapılır?

Ergün Kılıç; Mağazalarının ön cephesine, mağazalarının içlerine, kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde indirimli satış türünü gösterir ya da çağrıştırır ibarelere de yer vermesi gerekir.

Soru; İndirimli satışın ispatı olur mu?

Ergün Kılıç; İndirimli satışa konu edilen mal veya hizmetin indirimden önceki fiyattan daha düşük fiyatla satışa sunulduğunun ispatı satıcı veya sağlayıcıya aittir. Yapılan indirimin miktarı veya oranı hesaplanırken indirimli satış fiyatından bir önceki satış fiyatı esas alınır.

Sürekli indirimli satış yapan mağazalarının ön taraflarında ya da vitrinlerinde kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde indirimli satışı gösterir yazılar koyması yasal bir zorunluluktur.

Soru; İndirimli satışlarda etiketi nasıl olmalı?

Ergün Kılıç; İndirimli satışa konu edilen mal veya hizmetin indirimli satış fiyatı, indirimden önceki fiyatı, tarife ve fiyat listeleri ile etiketlerinde gösterilmelidir.

Soru; İndirimli satışa konu edilen mal veya hizmetlerin etiketlerinde neler bulunmalı?

Ergün Kılıç; İndirimli satış fiyatı, indirimden önceki fiyatı, tarife ve fiyat listeleri ile etiketlerinde gösterilmesini yasal zorunluluk olarak belirtilmektedir. Satıcı veya sağlayıcının, indirimli satışlarda mal veya hizmetlerin indirimden önceki fiyattan daha düşük fiyatla satışa sunulduğunun ispatı yükümlülükleri vardır.

Soru; İndirimli satışın denetleme sorumluluğu kimdedir?

Ergün Kılıç; İndirimli satışların denetimleri, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, belediyeler ve ilgili odalar, tarafından yapılır. İndirimli satışların kurallar uygun olarak yapıldığının denetimi ve izlenmesi, işleri yürütülmesiyle görevlidirler.

Bakanlık, belediyeler ve ilgili odalar indirimli satışların usulüne aykırı uygulamaların tespit edilmesi halinde, tespit edilen aykırılık, gereği yapılmak üzere aykırı uygulamayı yapanın merkezinin bulunduğu valiliğe bildirilir.

Soru; Tüketicini ne yapmalı, indirimleri nasıl kullanmalı?

Ergün Kılıç; Perakende satış mağazalarını rekabeti, tüketicilerin hakları Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunuyla düzenlenmiştir. Ancak indirimli satışlarda indirimi süresi ve kuralları ile ilgili yasal metin oluşturulmamıştır. “Stokla sınırlı “ denildiğinde stokun ne kadar olduğu kim tarafında belirlenmekte ve denetlenmekte bu durum soru işareti.

Bir işletme “İşyerini devrediyorum” ,“işyeri adresi veya faaliyet konusunu değiştiriyorum ”u ilan ettiğinde bir bildirim zorunluluğu bulunmadığından üç aylık yasal sürenin başlangıç ve bitiş tarihi nasıl ve kimler tarafından belirlenecek ve de denetlenecek. Tüketicilerin daha çok aldatılmaması için sorumu idare ve yasa koyucular bu olumsuzluğu gidermek için bir an önce yasal düzenleme yapmalıdır. Tüketiciler tüketici hakları derneklerinde güçlerini birleştirerek yasal düzenleme için baskı grubu oluşturmalıdır.

Bilinçli tüketici satın alma davranışlarında reklamların değil yaşantımız için temel gereksinimimiz olan ürünlere ve hizmetlere öncelik vermelidir. Ürün ve hizmetlerdeki indirimleri önceliklerini sorgulayarak ele almalı. “Ayağını Yorganına Göre Uzatmalıdır”.