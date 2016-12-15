F.Bahçe kupada Amed’in konuğu

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. haftasında bugün deplasmanda Spor Toto 2. Lig takımlarından Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak. Seyrantepe Spor Kompleksi’nde yapılacak maç saat 14.15’te başlayacak. Müsabakada hakem Suat Arslanboğa düdük çalacak.

Futbolseverler 14.15’te başlayacak olan Amedspor – Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası maçını A2 TV’den canlı ve şifresiz izleyebilecek.

C Grubu’nda 30 Kasım’da oynadığı ilk maçta Kadıköy’de Gençlerbirliği’ne 2-1 yenilen Fenerbahçe, Diyarbakır deplasmanına da yedek kadro ile gidecek. Grupta henüz puanı olmamasına rağmen Advocaat , alt yapıdan gelen futbolculara ve Ozan, Stoch, İsmail , Fernandao gibi süre alamayan oyuncularına yer verecek.

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