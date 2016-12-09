F.Bahçe grup lideri

UEFA Avrupa Ligi A Grubu’nda mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe, gruptaki altıncı ve son maçında deplasmanda Hollanda’nın Feyenoord takımını 1 – 0 mağlup etti. Temsilcimiz bu sonuçla grup lideri olarak bir üst tura çıktı.

Rotterdam şehrindeki Feijenoord Stadyumu’nda oynanan maçta temsilcimizin tek golünü 22. dakikada Moussa Sow kaydetti.

Bu sonuçla puanını 13’e yükselten Fenerbahçe, grup lideri olarak bir üst tura yükseldi. Aynı grupta oynanan diğer maçta ise Zorya’yı deplasmanda 2 – 0 yenen Manchester United, 12 puanla grup ikincisi olarak adını bir üst tura yazdırdı.

HAKEM: David Fernandez Borbalan, Roberto Alonso, Raul Cabanero (İspanya)

FENERBAHÇE: Volkan, Hasan Ali, Kjaer, Skrtel, Şener, Mehmet Topal (86. dk Neustadter), Josef, Alper, Lens (70. dk Volkan Şen), Sow, Van Persie (75. dk Emenike)

FEYENOORD: Brad Jones, Karsdorp, Van der Heijden, Dirk Kuyt, El Ahmadi, Jorgensen, Vilhena (76. dk Michiel Kramer), Elia, Nelom, Toornstra (46. dk Bilal Başacıkoğlu), Botteghin

GOLLER: 22. dk Moussa Sow (Fenerbahçe)

SARI KART: 38. dk Josef de Souza, 78. dk Martin Skrtel, 80. dk Volkan Demirel, 82. dk Volkan Şen (Fenerbahçe), 55. dk Dirk Kuyt (Feyenoord)

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