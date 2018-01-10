EYÜPSULTAN’A gelen ziyaretçilerin en iyi şekilde ağırlanması, ziyaret amaçlarına uygun hoş, güzel vakit geçirebilmelerini sağlamak, arzu ettikleri hizmet ve servisleri kaliteli bir şekilde almalarını sağlamak amacıyla kurulan ESTAM (Eyüpsultan Tarihi Merkez) projesinde uygulama safhasına geçildi. Bu kapsamda İslam aleminin en önemli merkezlerinden biri olan Eyüpsultan’a gelen ziyaretçiler artık tamamen Eyüpsultan’a özgü tasarlanmış olan bu ürünlerden alarak sevdiklerine hediye edip, yanlarında bir hatıra da götürebilecekler.

Eyüpsultan’ın bir “Huzur Başkenti” olması idealiyle gerçekleştirilen ESTAM’la, 67 ayrı proje hayata geçiriliyor. Eyüp Sultan Tarihi Merkez Yönetimi’nin önemli proje başlıklarından biri de hediyelik eşya tasarımları. Bu anlamda ESTAM’ın ilk hediyelik eşya mağazası “EYÜPSULTAN’DAN YADİGAR” Feshane Caddesi’nde eski belediye binası önünde açıldı.

EYÜPSULTAN’IN RUHUNDAN VE DOKUSUNDAN İZLER TAŞIYAN HEDİYELİK EŞYALAR

Satışların belediye şirketi ESBAŞ tarafından yapıldığı Eyüpsultan’danYadigar mağazasında Eyüpsultan’ın ruhundan, dokusundan izler taşıyan ajandalar, kahve fincan setleri, tişörtler, magnetler, not defterleri, ipek fular ve eşarplar, bez çantalar, yastık ve kitap kılıfları, kupalar, şemsiyeler, kartpostallar, özel hediyelik eşyalar satılıyor.

EYÜPSULTAN’A ÖZGÜ 73 ÜRÜN GAMINDA 157 PARÇA ÜRÜN TASARLANDI

Eyüpsultan’a gelen ziyaretçilerin, kaliteli, uygun fiyatlı, kullanışlı hediye edilebilir ve anı niteliği taşıyan ilçeye özgü nitelikli hediyelik eşyalar alabilmeleri için 73 ürün gamında 157 parça ürün tasarlandı.

Eyüp Sultan Camii, Zal Mahmut Paşa Camii ve Külliyesi, Sokullu Mehmet Paşa Türbesi gibi birçok tarihi mekânda yer alan geometrik desenler illüstrasyonlarla ürünlere taşındı.

Eyüpsultan’ın çömlek, tahta oyuncaklar, kediler, leylekler, yazarlar, tarihi eserler gibi birçok meşhuru da bu tema altında ürünlerin üzerine işlendi. Bardak altlığı, kitap ayracı, magnet, not defteri, katpostal ve daha birçok üründe kullanılan minyatür, 2016 yılında Eyüp Caferpaşa Medresesi’nde Karanlık İşler Minyatür Atölyesi’ni kuran sanatçı Leyla Kara tarafından hazırlandı. Projeye Esra Korucu Tümçelik, Fatoş Ergin, Gülşah Pestil, Gülşen Eryüksel ve Nazmi Kişioğlu gibi birçok minyatür sanatçısı da çalışmalarıyla katkı sundu. Ayrıca ürünlerde kullanılan kaligrafik desen çalışmaları ise Kaligraf sanatçısı Emrah Yücel tarafından yapıldı

“ZİYARETÇİ MEMNUNİYETİNİN ARTTIRILMASINI AMAÇLADIK”

Eyüpsultan’a Özgü Hediyelik Ürünler Projesi’nin ESTAM kapsamında hazırlanan 67 projeden sadece biri olduğunu söyleyen Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın,”Proje hazırlanırken, Eyüpsultan’a ilişkin desenlerin ve kimliğin kalıcı ve somut tasarımlara aktarılması, hatırlanması ve bilinir kılınması; Eyüpsultan’ın tarihi ve kültürel dokusuna vurgu yapılarak ziyaretçi memnuniyetinin arttırılması amaçlandı. Artık Eyüpsultan’a ziyarete gelen misafirlerimiz yanlarında Eyüpsultan’a özgü güzel bir hatıratı da yanlarında götürebilecekler” dedi.