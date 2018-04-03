İki Süper Güç’ün liderleri, yüz yüze görüşmek için anlaştılar…

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yakında yapılması muhtemel bu görüşme için Beyaz Saray’ın hazır olduğunu açıkladı…

Bu gelişmenin geçen hafta ABD’de görev yapan toplam 60 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı almasından ve Trump’ın Putin’i 20 Mart’ta arayıp seçimleri kazandığı için tebrik etmesinden sonra gelmesi ise çok ilginçti…

Çünkü Trump, “yakın ulusal güvenlik danışmanlarının uyarısına rağmen” Putin’i tebrik etmiş ve tüm bunlar medyada yer bulmuştu…

İster istemez “Putin ve Trump dost mu, düşman mı?” sorusu kafalara takılıyordu…

Tam bu arada bir Federal Yargıç tarafından Başkan’ın “yabancı ülkelerden hediye aldığı ve böylece Anayasa’yı ihlal suçu işlediği” gerekçesiyle yargılanmasına karar vermesi“, bomba gibi düştü gündeme…

…Ve daha bu sindirilememişken, yüksek tirajlı New York Magazine dergisi, Nisan sayısının kapağında “Trump’ı domuza benzeten bir resim yayınlayarak” olay yarattı…

Kapakta resimle beraber “Çatışmacılık için değil, yeteneksizlik için değil, zalimlik için değil, RÜŞVET YOLSUZLUĞU İÇİN be aptal” yazılarının da yer aldığı görüldü…

Her ne kadar bu kapak ve haber, Trump destekçileri tarafından sert bir dille eleştirip bunun bir “yalan haber” olduğunu iddia edilse de, önemli olan Amerikan kamuoyunun bundan nasıl etkilendiği…

Doğaldır ki kamuoyu, Trump’a ters gelen her haberin bizzat kendisi tarafından “yalan olmakla” suçlandığını hatırlıyor… Bunu göz önüne alınca, “bir dergi kapağının Başkan’ın sonuna giden yolu açtığını” söylemek bile mümkün…

ABD’in insan dokusu; sayıları artık çok azalmış olan Kızılderilier dışında, dünyanın her tarafından gelmiş göçmenlerden oluşuyor… Çünkü Anayasa’sı, özgürlük veriyor… Sonuç olarak ikinci, bilemedin üçüncü kuşaktan sonra göçmenler, gururla “Amerikalı olduklarını” söylemeye başlıyor…

Kendini özgür hissetmek, kuşkusuz ki her insanı mutlu eder ve bunu kaybetmemek için gerekeni yapar…

ABD’nin bu açıdan dünyaya örnek olması gerek…

İnsanlar, toplumsal düzeni korumak için konulmuş kurallar içinde özgür olmalı… Bunu sağlamak için de, çocuklar iyi eğitilmeli…

Ha, 2071 hedefinden söz edenlere bir hatırlatmam olacak… ABD’de kıtanın keşfi değil, özgürlüklerin getirilişi kutlanıyor..!