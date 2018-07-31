24 Haziran seçimleri öncesi cumhurbaşkanı adayı olarak AKP’nin adayı Recep Tayyip Erdoğan’ı ve HDP adayı Selahattin Demirtaş’ı ziyaret etti.

Adam kaybetti.

Bir Türk askerine, “apoletlerini sökeceğim” diye mitinglerde bas bas bağırdı.

Adam kaybetti.

Muharrem İnce FOX TV’de CHP’li delegelere, seçmenlere, Kemal Kılıçdaroğlu’na ve Türk halkına hitap etti

Adam şöyle dedi:

“Sayın Kılıçdaroğlu’na haksızlık yapamam. Ola ki kazanamadım, Sayın Genel Başkan, ‘gel bana danışman ol’ derse danışman olurum, ‘yardımcı ol’ derse yardımcı olurum. Asla karşısına aday olmam, olamam.”

Fatih Portakal iki elini havaya kaldırıp, “asla, bir daha çıkmazsınız” diyor.

İnce çok net yanıt veriyor:

“Asla olmam, hayır karşısına aday olmam. Çünkü karşısına aday olduğu bir kişiyi cumhurbaşkanı adayı yapmışsa, ben vefalı bir insanım, yanlışlarını söylerim ama yani şunlar şunlar şunlar yanlış derim ama kendisi ile böyle bir yarışa asla girmem…”

Başka soruya ara yanıt veriyor ve konuya şu sözlerle tekrar vurgu yapıyor:

“Ama karşı karşıya gelmem kendisiyle. Çünkü bir insanın bir faninin kolay kolay yapamayacağı bir şeyi yaptı. Ben vefasız bir insan değilim, bana bunu yapan birisinin karşısına geçmem.”

İnce iki ayrı CHP Kurultayında iki kez yenildiği rakibi Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı yeniden olağanüstü kurultay isteyerek aday oldu ama bu sözlerini hatırlatarak diyorum ki;

Adam kaybetti.

Ve 24 Haziran öncesi verdiği bu sözleri unuttu vefasız oldu, Kemal Kılıçdaroğlu’na aile yemeğinde “onursal başkanlık” gibi absürt bir öneri de bulunduğunu etik olmayan şekilde duyurdu.

Adam kaybetti.

Eylül 2014 tarihinde CHP 18. Olağanüstü Kurultayında Kemal Kılıçdaroğlu 740, Muharrem İnce 415 oy aldı.

Adam kaybetti.

Şubat 2018 tarihinde yani sadece 5 ay önce yapılan CHP 36. Olağan Kurultayında

Kılıçdaroğlu 790, İnce ise 447 oy aldı.

Adam kaybetti.

Ve 15 günlük olağanüstü kurultay için CHP delegelerinden noter imzalı 628 imza toplama gayretine giren Muharrem İnce ve yandaşları 30 Temmuz saat 17.00’de dolan süre sonrasında Genel Merkeze gitmediler.

“…İşte 628 noter tasdikli imza haydi olağanüstü Kurultay yapalım” diyemediler.

Neymiş?

Tüzük gereği bir hafta içinde imzaları genel merkeze verme süreleri de varmış.

Geçin bu işleri siyaset iddialı ve cesur insanların işidir.

Topladıysanız 628 noter tasdikli imza büyük bir şov ile genel merkeze gidersiniz.

Gidemezseniz bu imzalar toplanamadı derim varan 1.

CHP Genel Merkez yönetimi “495 imzada kaldılar” derse onlara inanırım varan 2.

Adam kaybetti derim varan 3.

Ve bu adam için İnce bir mesajım var;

Liderlerin en büyük zafiyeti etraflarındaki yalaklarla salaklardır.

KEMAL KILIÇDAROĞLU

Adalet Yürüyüşü yaptı.

Adam kazandı.

Demokrasi kahramanı olduğunu İYİ Partiye verdiği destekle kanıtladı.

Adam kazandı.

Millet İttifakı kurarak, İYİ Partinin, Saadet Partisinin ve Demokrat Partinin % 10 barajını aşmalarını ve Türkiye Büyük Millet Meclisine girmelerini sağladı.

Adam kazandı.

2 kez yendiği en önemli rakibi Muharrem İnce’yi CHP’nin cumhurbaşkanı adayı yaptı.

Adam kazandı.

Muharrem İnce’ye seçim çalışmalarında gerek CHP örgütleri gerekse kendisi büyük destek verdi.

Adam kazandı.

24 Haziran seçim sonuçlarının açıklanması sandık güvenliği için en güvendiği isimleri yetkilendirdi ama çok başarısız oldu.

Adam kaybetti.

CHP 24 Haziran’da sadece yüzde 22 oy alabildi.

Adam kaybetti.

1256 delegeden 500’ünün “olağanüstü kurultay” çağrısına şöyle yanıt verdi:

“Allah aşkına Türkiye’nin gündemi ne? Türkiye’nin gündemine bir bakmamız lazım. İnsanlar hapishanelerde tutuluyor. Yargı eliyle yargısız infazlar yapılıyor. Ekonomi perişan vaziyette, insanlar geçim derdinde. Birileri koltuk derdinde, olacak şey değil.”

Adam kaybetti.

“CHP’nin destekliyor mu, köstekliyor mu? Bu şekilde iddialar olan HALK TV’nin açıkça muhalefet yapmasına karşın sessiz ve eylemsiz kaldı ve kalıyor.

Adam kaybetti.

Kürsüye yumruğunu vurarak, “Hodri Meydan, haydi olağanüstü Kurultay yapıyoruz” demesini önerdiğim bu adam için de Kılıç gibi keskin iki mesajım var:

İnceldiği yerden kopsun…

Liderlerin en büyük zafiyeti etraflarındaki yalaklarla salaklardır.