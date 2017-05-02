“40 yıllık kani olur mu yani?” der Atalarımız.Bu Amerika’nın son yıllardaki tutumu da aynen bu sözü aklıma getirdi.Bu nasıl müttefikimiz Allah aşkına anlayan, bilen ve bana da anlatacak var mı?

Vaktiyle PKK’lı teröristlere gıda yardımı atıyor gibi yapıp silah yardımı yapan bu kahpe Amerika değil mi?

Vaktiyle Kuzey Irak’ta terörle mücadele eden Türk askerinin kampını basıp başlarına çuval geçirme rezaletini NATO üyesi müttefikine yaşatan bu kahpe Amerika değil mi?

Vaktiyle kahraman Türk ordusu DEAŞ’la mücadele derken onu 2 uçak dahi göndermeyip şehitler vermesine neden olan bu kahpe Amerika değil mi?

Bugün ise PKK uzantısı resmen terör örgütü olan PYD/YPG’ye canlı kalkan olan bu kahpe Amerika değil mi?

Sınırımıza kadar bayrakları ile zırhlı araçlarını gönderip kollarına terör örgütü armalarını takan askerleri teröristler ile kol kola Türkiye’ye meydan okuyan bu kahpe Amerika değil mi?

Nedir Türkiye’den istediğin ey Amerika.

Açık açık söylesen bölgede sınırımızda hatta topraklarımızın da bir kısmını da alarak Kürdistan kurma hayalini.

Yalanlasana “böyle bir hedefim yok” diye.

Bush gider, Obama gelir, Obama gider Trump gelir ama değişmez Amerika’nın menfaatleri ve hedefleri.

Biz de boşuna hayal kurmayalım.

Amerika artık Türkiye’nin müttefiki değildir.

Amerika’nın Amerika’dan başka müttefiki olamaz.

O zaman Türk’ün Türk’ten başka dostu yoktur diyerek her türlü kahpeliğe karşı her türlü önlemi almalıyız.

Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde, onun gösterdiği yolda yurtta sulh cihanda sulh diyerek bölünmez bütünlüğümüzü korumak bunun için de siyasette tek yumruk olmak durumundayız.

Kahrolsun emperyalizm.

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