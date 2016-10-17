Expo’yu 4 milyon kişi ziyaret etti

GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Almanya Gıda ve Tarım Bakanı Christian Schmidt ile birlikte Antalya’da Expo 2016 sergi alanında bir araya geldi.

Alman Bakan ile birlikte Expo’yu gezen Bakan Çelik, 2016 yılındaki bütün olumsuzluklara rağmen Expo 2016’yı 4 milyon yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiğini açıkladı. Alman Bakan Schmidt de darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmış olmasından mutluluk duyduklarını söyledi.

Expo 2016’da Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik tarafından karşılanan Almanya Gıda ve Tarım Bakanı Christian Schmidt önce basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. Ardından iki bakan basın toplantısı gerçekleştirdi. Bakan Çelik basına kapalı yaptıkları görüşmede iki ülkeyi ilgilendiren konuları ayrıntılı ele aldıklarını söyledi. Görüşmede 15 Temmuz’daki darbe girişimini, 2 Haziran’da Federal Parlamento’nun aldığı kararı, mülteciler konusunu ve Türkiye AB ilişkilerini ele aldıklarını anlatan Bakan Çelik, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 35 milyar dolara ulaştığını anlattı.

Almanya’da 3 milyon Türk vatandaşının yaşadığını, 4 milyon Alman vatandaşının da her yıl Türkiye’yi ziyaret ettiğini belirten Bakan Çelik, Expo 2016 fuarına 57 ülkenin katıldığını söyledi. 2016’nın zor bir yıl olduğunu, Rusya ile yaşanan krize, darbe girişimine, terör olaylarına rağmen Expo 2016 fuarını 4 milyon yerli ve yabancının ziyaret ettiğini aktaran Bakan Çelik, 30 Ekim’de de EXPO 2016 Antalya’nın kapanış törenini gerçekleştireceklerini kaydetti.

Almanya Gıda ve Tarım Bakanı Christian Schmidt de konuşmasında Türkiye’de, 15 Temmuz’da yaşanan darbe girişimine değindi. Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın önceki gün Türkiye’ye gitmeyi planlayan vatandaşlarına yönelik “Dikkatli olun” uyarısının ardından ceketinin yakasına Türk ve Alman bayraklı bir rozet takarak katılan Bakan Schmidt, bir soru üzerine Türkiye’deki terör olaylarını da değerlendirdi. Gazieantep’te yaşanan terör olaylarını kınadığını, acıları paylaştığını anlatan konuk Bakan, “PKK biliyorsunuz Almanyada terör örgütü olarak kabul edilmiştir. Bu nedenle bu tür olayları önlemek için elimizden geleni yapmak zorundayız. Alman vatandaşları da Türkiye’deki terörist saldırıda hayatını kaybetmişti” dedi. Geçen hafta Almanya’nın da hazırlık aşamasındaki bir IŞİD saldırısının önlendiğini hatırlatan Alman Bakan, “Bu durum, uluslararası işbirliğinin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor” dedi.

ERMENİ YASASI

Schmidt, Alman Meclisi’nin 1915 olaylarına dair Ermeni iddialarını tanımasıyla ilgili şunları kaydetti:

“Sayın Bakan ile Alman Parlamentosu’nda çıkarılan ‘Ermeni Yasası’nı da görüştük. Bu görüşmelere tarih bilimcilerinin de katılması gerektiği konusunda hemfikiriz. Bu yasanın kesinlikle Türk halkına veya şu anki Türk hükümetine yönelik rencide edici bir yasa olarak tasarlanmadığını, öyle bir niyetin olmadığını kesinlikle ifade ettik. Bu yasa Almanya’nın da geçmişiyle yüzleşme, hesaplaşma deneyimleri göz önünde bulundurularak, burada geleceğe yönelik bir düşünce ve tartışma bağlamında düşünüldü. Bu tartışmaları gelecekte de sürdürmeliyiz. Türk tarafının da bir önerisi olarak örneğin, Ermeni tarafının da katılımı olan görüşmelerin sürdürülmesi ve başlatılması, bütün tarafların katkısıyla.”

Dünyada gıda ve tarım alanında halledilmesi gereken sorunlar olduğunu ve bu konuda bütün ülkelere çok büyük görev düştüğünü belirten Schmidt, Türkiye’nin çok sayıda mülteciye verdiği destekten dolayı teşekkür etti. İki bakan daha sonra birlikte Expo alanını gezdi. Gezinin son durağı Almanya Bahçesi oldu.

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