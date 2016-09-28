Expo 2016 Antalya’da öğrencilere geri dönüşüm dersi

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Gebizli İlköğretim Okulu öğrencileri, Antalya OSB’nin Expo 2016 Antalya’daki kurumsal bahçesine misafir oldu.

Gebizli İlköğretim Okulu’ndan 230 öğrenci, Expo 2016 Antalya alanı içerisinde bulunan Antalya Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) kurumsal bahçesinde kendileri için hazırlanan etkinliğe katıldı. Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, Başkan Vekili Fatih İncir, Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Yayla, Hasanali Gönen, Müteşebbis Heyet Üyesi Mustafa Gizli ve Bölge Müdürü İlhan Metin’in misafiri olan çocuklara ilk olarak geri dönüşümün önemi hakkında görsel bir sunum yapıldı.

Başkan Ali Bahar tarafından gerçekleştirilen sunumda özellikle plastik atıkların doğaya vereceği zarar ve geri dönüşüme kazandırılması halinde elde edilebilecek yeni ürünler hakkında bilgi verildi. Sunum sonunda çocuklardan çevreyi ve doğayı hiç bir zaman kirletmeyeceklerine dair söz vermelerini isteyen Başkan Bahar, kirletenleri de uyarmalarını istedi. Tüm öğrencilere Başkan Bahar, yönetim kurulu ve müteşebbis heyet üyeleri tarafından kitap hediye edildi. Antalya OSB kurumsal bahçesinde öğle yemeği yiyip, çocuk parkında eğlenen minikler, daha sonra Çocuk Bilim ve Teknoloji Merkezi’ni ziyaret etti.

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