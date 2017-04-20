Eximbank’tan makine ihracatçılarına “pozitif ayrımcılık”

Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, makine sektörünün diğer sektörleri de geliştirme özelliği bulunduğunu ve bu nedenle makine ihracatçılarına özel uygulamalar yürürlüğe koyduklarını açıkladı.

Türk Eximbank ile Makine İhracatçıları Birliği düzenlediği “Makine İhracatına Yönelik Türk Eximbank Destekleri” toplantısında konuşan Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, Eximbank’la ilgili genel bilgiler verdi.

Eximbank’ın Türkiye’nin 11.’inci büyük bankası olduğunu, ancak dünyada ihracata destek veren bankalar arasında Güney Kore’den sonra ikinci sırada bulunduğunu belirten Yıldırım, 2016 yılında yapılan ihracatın yüzde 23’ünün Türk Eximbank kredisi veya sigortasıyla yapıldığını söyledi. Yıldırım, hedeflerinin 2017 yılında bu oranı yüzde 26’ya çıkarmak olduğunu vurguladı.

Yıldırım, makine sektörünün stratejik bir sektör olduğunu, diğer sektörleri de beslediğine dikkat çekerek, “Türk Eximbank olarak makine ihracatçılarına pozitif ayrıç yapıyoruz. İhracatçı, ürününü beğendirip sözleşme yapmak ve söz verdiği kalitede üretmekle uğraşacak. Ödemelerini, kredilendirmeyi veya sigortalamayı biz yapacağız. Makine ihracatçımıza bu içerikte onlarca seçenek sunuyoruz” dedi.

En büyük sorunun ihracat yapılanlara kredi verilmesi veya sigortalama olduğunu, makinecilerin artık bununla ilgilenmeyeceğini dile getiren Adnan Yıldırım, şunları söyledi:

“İki ayda makine üreticileriyle 26 ayrı toplantı yaptık. Onları ihracata yönlendirmeye çalışıyoruz. Teşvikli faiz oranı ile geçmişte rekabet edemediğiniz diğer ülke makine üreticileriyle rekabet edebilmenizi sağlıyoruz. Bu uygulamanın olmadığı ülkelerde de sigorta yaparak, sizi işin riskleriyle hiç muhatap etmeyerek üretim yapmanızı sağlamaya çalışıyoruz. Size artık rekabet gücünüzle, kalitenizle üretiminizi yapmak kalıyor.”

Toplantıda konuşan Eximbank Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Enis Gültekin de uygulamalardan örnekler verdi. Türk Eximbank uygulamalarıyla makine ihracatçılarının şampiyonlar liginde mücadele etmeye başlayacaklarını ifade eden Gültekin, 28 ayrı kredi ve sigorta programıyla ihracata destek verdiklerini anlattı.

Toplantının moderatörlüğünü üstlenen Makine İhracatçıları Birliği yönetim kurulu üyesi Sevda Kayhan Yılmaz da Türk Eximbank’ın profesyonelliği ve ihracatçılara en çok yardımcı olan devlet kurumu olarak diğer devlet kurumlarına örnek olması gerektiğini söyledidi.

Yılmaz, makine sektörünün stratejik bir sektör olduğunu hatırlatarak ihracatta finansmanının da önemli olduğunu, bu konuda Türk Eximbank’ın yaptıklarının ve yapacaklarının takipçisi olduklarını belirtti. Toplantının sonunda MAİB Başkanı Adnan Dalgakıran, Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım’a desteklerinden ötürü plaket verdi.

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