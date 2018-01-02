Evrensel Değerler Çocuk Müzesi’nde Uzay Keşfi Zamanı

Yenimahalle Belediyesi tarafından hayata geçirilen Evrensel Değerler Çocuk Müzesi’nde çocuklar şimdide uzayı keşfedecek. Ankara’nın ilk çocuk müzesi olan müzede, yapımı tamamlanan planetaryum ile Ankara’nın tüm ilçelerinden çocuklar uzay bilimleri hakkında eğitimler alacak.

Yenimahalle Belediyesi çocukların geleceğe daha iyi hazırlanması için hayata geçirdiği Evrensel Değerler Çocuk Müzesi’nde her gün yüzlerce çocuğu ağırlıyor. Açıldığı günden bu yana Ankaralı çocukların değişmez adreslerinden birisi olan Evrensel Değerler Çocuk Müzesi’nde çocuklar için yapılan aktiviteler ve eğitim programları çocukların beğenisini kazanıyor. Çocukların dokunarak, deneyimleyerek, yaşayarak eğitim aldığı müzede şimdide gök bilimleri ve uzay hakkında eğitimler verilecek. Müze içinde yapımı tamamlananplanetaryum çocukların hizmetine sunulacak.

Planetaryum alanına gelen çocuklar ilk olarak uzay bilimleri hakkında uzman eğitmenler tarafından eğitimden geçirilecekler. Gruplar halinde gelen çocuklar daha sonra özel tasarım filmlerle 360 derece görselleri inceleyip uzay hakkında bilgi sahibi olacak.

Özel filmler gösterilecek

Planetaryumda özel bir yansıtıcı yardımıyla güneşin, yıldızların, gezegenlerin ve diğer gök cisimlerinin yapay görüntüsü izlenebilecek. Uzay meraklısı öğrencilerin uğrak mekanı olacak olan Evrensel Değerler Çocuk Müzesi Uzay Merkezi, simülasyonlar sayesinde ziyaretçilerini uzay yolculuğuna çıkaracak. Uzay hakkında merak ettikleri her şeyi öğrenecek olan öğrenciler, aynı zamanda 3 boyutlu 360 derecelik görüntü ile keşfe çıkacak. Müzede uzay yolculuğuna çıkmak isteyen ziyaretçilerin randevu almaları yeterli olacak.

Ocak ayında ziyaretçilerine kapılarını açacak

Yapımı tamamlanan ve Ocak ayının başından itibaren ziyaretçilerine kapılarını açacak olan Uzay Merkezi’nde son çalışmalar yapılıyor. Planetaryum hakkında açıklama yapan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Müzemiz farklı konseptiyle açıldığı günden bu yana birçok Ankaralı çocuğu ağırladı. Müzeyi hayata geçirirken devamlı yaşayan kendini geliştiren bir müze olma hedefiyle yola çıkmıştık. Bu hedefimiz doğrultusunda müzemizi geliştirmeye devam ediyoruz. Müze içinde belediyemiz imkânlarıyla yapılan Planetaryum ile çocuklarımız uzay bilimleri hakkında eğitimler alacak. Uzman personel eşliğinde 3 boyutlu görsellerle farklı bir deneyim yaşayacak öğrenciler, aynı zamanda aldıkları eğitimle de Gök Bilimleri hakkında bilgi sahibi olacak” dedi. Çocukların geleceğin teminatı olduğunu ifade eden Yaşar, “Düşünen, sorgulayan, çalışan ve üreten nesiller yetiştirmek için Yenimahalle Belediyesi olarak çalışıyoruz” diye konuştu.