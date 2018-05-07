Diyanet İşleri Başkanlığı Aile ve Dini Rehberlik Dairesi Başkanı Sedide Akbulut, son on yıldaki istatistiklere bakıldığında ailelerde boşanma oranlarının azaldığını ancak buna paralel olarak evlilik oranlarının de düştüğünü belirtti.

Aile kurumunun sağlıklı bir şekilde varlığını sürdürebilmesi adına vatandaşlara dini ve manevi rehberlik hizmeti veren Aile ve Dini Rehberlik Dairesi Başkanı Sedide Akbulut, bu konuda düzenledikleri konferans ve seminerlerle tüm yurtta bilinçlendirme çalışmaları yürüttüklerini söyledi. Akbulut ayrıca boşanma sürecine giren ailelere bu süreci en az zararla atlatabilmeleri adına danışmanlık hizmeti verdiklerini de ifade etti. Çiftleri boşanmaya götüren en önemli sebebin aile içi iletişimsizlik olduğunun altına çizen Akbulut, “ Biz toplum olarak konuşarak anlaşmak yerine hissederek anlaşmaya çalışıyoruz. Bir sorun olduğunda karşımızdaki kişinin bunu anlamasını bekliyoruz. En büyük yanlışımız bu.“ dedi.

Boşanma oranlarının son on yıldaki istatistiklere bakıldığında azaldığını kaydeden Akbulut bu durumun evlilik oranlarındaki düşüşle bağlantılı olduğunu kaydetti. Özellikle kadınların akademik kariyer yapma düşüncesiyle evliliği ertelediğini söyleyen Akbulut “ Erken yaşta evlilik nasıl bir sorunsa aynı şekilde geç yaşta evlilik de bir sorundur.” diyerek evliliğin zamanında yapılmasının önemini vurguladı.