Sonunda oldu, memlekete rahat nefese aldı. Yayınlandıkları saatlerde, üretimin durmasına, gıda fiyatlarının artmasına, ihracatın yavaşlamasına, aşırı enerji tüketimine, “işe gitmeyeceğim, bunları seyredeceğim” diyenler nedeniyle işsizliğin patlamasına yol açan “evlendirme” programları yayından kaldırıldı.

Daha doğrusu ekranlardan ihraç edildiler. Ancak bu bir sansür uygulamasıdır.

Biz bu” karı-koca bulmaca” programlarına yayın yasağı geleceğini 22 Mart 2017’de Sonsöz gazetesi ve web sitesinde yayımlanan yeni anayasal düzende işlerin nasıl yürüyeceğine atfen “17 Nisan günlü kararnameler” başlıklı yazımızda “dul, bekâr kadın ve erkeklerin evlenmek vaadiyle biraya getiren televizyon yayınlar durduruldu” şeklinde ironi yaparak ifade etmiştik. Bu ifademiz, öngördüğümüz tarihten 13 gün sonra, 29 Nisan 2017 OHAL kararnameleri kapsamında gerçekleşti.

Şuydu buydu, bu yayınların cılkı çıkmıştı, gerçek insanlar yerine figüranlar, artistler çıkartılıyor, her şey mizansen, ahlâk, töre, gelenek vesaire ile ters düşüyor diyebilirsiniz. Ama yayıncı reklâma, izlenme oranına, yayının maliyetine bakar. Yayın para kazandırıyorsa, izleyicisi varsa mesele yok. Bu seyircinin ve yayıncının bileceği iştir. Ancak hem içeriği, hem de maliyeti ucuz bu programlara yayın yasağı getirilmesi işi başka.

İçeriği ne olursa olsun, hükümet kararıyla bir yayın yapılamaz deniliyorsa bu doğrudan sansürdür. Doğrudan özel televizyon yayıncılığına müdahaledir. Yarın, polisi zafiyet içinde gösteriyor diye katilleri, kaçakları, kayıp çocukları bulma içerikli realite showlar, toplumda gerginlik yaratıyor nedeniyle birden fazla konuğun katıldığı siyasî içerikli tartışma, (daha doğrusu tartıştırma), programları da yapılamaz denilebilir. Bunun sonu yok. Bu tür yayın yasaklarını, sıkıyönetimler sırasında, güneydoğuda terör olayların artmasıyla Özal döneminde yine OHAL kapsamında getirilen sansür uygulamalarıyla yaşadık. RTÜK’ün kurulduğu günlerinde de benzeri tartışmalar gündeme gelmişti.

TV kanalları bundan sonra öğleden sonralarını dizi tekrarlarıyla, dikiş, nakış, örgü örme, incik boncuk düzme programlarıyla doldururlar. Ucuz, kalitesiz yayıncılığa ucuz işler bulunur. Ya da konuşmalar, mitingler bu saate uygun düşürülür, canlı yayınlarla ekranlar dolar.

Zaten OHL kararnamesinde çözümde getiriyor. Buna göre, “yayın hizmetlerinde ailenin ve çocukların korunması ilkesini gözeterek, ailenin bütünlüğü ve sürekliliği ile çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel ve ahlâkî gelişimlerini destekleyecek nitelikteki aile ve çocuk dostu yapım ve dizilere belli oranlarda parasal teşvik” verecek. Ne güzel. Teşvik, destek almayan bir program yapımcıları, dizi ajansları kalmıştı. Onlar da nasiplenecekler. İstenilen yayını yaparsan al sana para denilecek.

Şimdi AB kalkıp “özgür yayıncılık baskı ve tehdit altında” diye açıklama yaparsa uğraş dur. Bu tür düzenlemeler gelir geçer ama esas OHAL kararnameleri ile FETÖ denen örgütün her yere nasıl sızdığına, devletin her masasına, her odasında nasıl adam yerleştirdiğine bir kez daha bakmamız lâzım. Bunu konuşalım derseniz, sorunun muhatapları “kısmetse olur” diyerek ikbal peşindeler.

