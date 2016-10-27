Evini 3 bin parça eşya ile müzeye çevirdi

TEKİRDAĞ’ın Çorlu İlçesi’nde yaşayan emekli sağlık memuru 72 yaşındaki Ahmet Gürses, 13 yıldır biriktirdiği yaklaşık 3 bin parça eski para, mutfak, giyim ve tarım aletlerini toplayarak oluşturduğu koleskiyonu, kendisine ait apartmanın üçüncü katındaki dairede sergiliyor.

Çorlu’da yaşayan emekli sağlık memuru Ahmet Gürses, emekli olduktan sonra Havuzlar Mahallesi’ndeki kendisine ait 3 katlı apartmanın son katını adeta müzeye çevirdi. Gürses son 13 yılda özellikle eski paralar, mutfak malzemeleri, giyim, süs eşyalarını toplayarak, yaklaşık 3 bin parçalık bir koleksiyona sahip oldu. Gürses’in eşya topladığını duyan, ilçede yaşayanlar da koleksiyonuna destekte bulunmak için çeşitli eşyaları getirip hediye etti.

Evindeki koleksiyon için bugüne kadar yaklaşık 30 bin lira harcadığını belirten Ahmet Gürses, artık eşyaları koyacak yer kalmadığını söyledi. Daha büyük bir yere ihtiyacı bulunduğunu ifade eden Gürses şöyle dedi:

“Emekli olduktan sonra başladığım müzede bugün yaklaşık 3 bin eser bulunuyor. Şu anda da burada sergiliyorum. Ancak ben bu tarihi eserlerin kendi evimde kalmasını istemiyorum. Bunu Çorlu’nun çarşısında bir yer bulup tüm vatandaşlarımız gelip görsünler. Vatandaşların ilgisi var. Benim isteğim Çorlu Belediyesi bana yardım etsin, bunları daha büyük bir yerde açmak gerekiyor.”

DERNEK DE KURMUŞ

Kendisinin müze dediği koleksiyonu için bir de dernek kurduğunu kaydeden Gürses şöyle konuştu:

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“Müze ilgili olarak çalışmaya başladım. Daha önce Tekirdağ Valiliği’ne gittim, bana dernek kurmamı söylediler. Bend e hemen Gürses Balkanlar Kültür ve Mirası Yaşatma ve Koruma Derneği’ni kurdum. Şimdi bu dernek adı altında bu faaliyeti sürdürüyorum. Çok mutluyum, gelecek nesile bir şeyler bırakıyorum.”

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