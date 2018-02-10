Vergi Dairesi Başkanlığı’ndaki patlamayla ilgili Suriyeli kadına gözaltı

Ankara’nın Çukurambar semtinde geçen 1 Şubat’ta, Vergi Dairesi Başkanlığı’nda meydana gelen patlamayla ilgili soruşturma kapsamında, gözaltındaki şüphelilerle bağlantılı olduğu değerlendirilen Suriyeli bir kadın, Aksaray’ın Ortaköy ilçesinde gözaltına alındı. Özel ekipler tarafından kadının evinde yapılan aramada bomba düzeneğinin bulunduğu öğrenildi.

Başkentin Çukurambar semtinde bulunan Vergi Dairesi Başkanlığı’nda 1 Şubat Perşembe akşamı saat 20.00 sıralarında meydana gelen patlamada 3 kişi hafif yaralandı, 17 katlı binanın zemin katı büyük hasar gördü. Valilik tarafından yapılan açıklamada, söz konusu patlamanın, bomba düzeneği kullanılarak gerçekleştirildiği yönünde bulgular elde edildiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 kişiyi gözaltına aldı.

Polis, şüphelilerin verdiği bilgiler doğrultusunda onlarla bağlantılı olduğu değerlendirilen ve ismi açıklanmayan Suriyeli bir kadını Aksaray’ın Ortaköy ilçesinde gözaltına aldı.

Ankara ve Aksaray Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri ile jandarmaya bağlı bomba arama ekipleri, şüphelinin evinde ve Ekecik Dağı bölgesinde arama yaptı. Yapılan aramada, evde bomba düzeneği bulundu, patlayıcı bir maddeye rastlanmadı. Ekecik Dağı’nı da güvenlik çemberine alan polis, özel eğitimli dedektör köpeklerle arama yaptı. Yaklaşık bin dönüm arazide yapılan aramada herhangi bir patlayıcı izine rastlanmadı.

Aksaray’da polisteki sorgusu devam eden şüphelinin Ankara’ya gönderileceği belirtildi.