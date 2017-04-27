Başbakan Yıldırım MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştü, ardından söylenti hemen yayıldı. AKP, MHP’ye üç bakanlık önermiş. Arkadaş, siz milletle dalgamı geçiyorsunuz?

Bu millet daha on gün önce “memleket koalisyonlardan çok çekti” yaygarasıyla sandık başına gidip Meclis’te hükümet kurulmasına, koalisyon dönemlerine son, tek adama evet demedi mi? Bugün 40 yaşını geçenlerin zorlukla hatırladığı koalisyon günleri “ne çektik be” diyerek meydanlarda indirilip kaldırılmadı mı?

Şimdi MHP’ye bakanlık diyorsunuz. Referandum öncesinde şu kadar MHP yandaşı işe alınacak, polis yapılacak filan söylentileri vardı. Bunu anlarız da hükümete başka partiden bakan girmesi işi nasıl anlatılacak?

Hani koalisyon dönemleri bitmişti? Alay mı ediyorsunuz?

Peki ya erken seçime ne demeli? Yine on gün önce “Cumhurbaşkanı ve Parlâmento seçimleri Cumhurbaşkanı seçimleriyle birlikte 2019 yılında zamanında yapılır” diye evet oyu verilmedi mi? Anayasaya madde eklenmedi mi?

Düzenlemede, “Meclis isterse (Cumhurbaşkanı ve milletvekilleriyle birlikte) erken seçime gidebilir” de deniyor da niye gidilsin ki? Evet hayır oylarının bu kadar az farkla çıktığı dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan niye kendini ve partisini belirsiz süreçlere soksun? Üstelik vatandaş Cumhurbaşkanını beş yıl için seçmedi m? Açıkça seçim yok neden denilmiyor?

Şimdi şunu söyleyebilirler: Yeni anayasa uygulamalarına daha 2,5 yıl var, bu dönemde koalisyon, erken seçim işleri olabilir. Olabilir de Cumhurbaşkanı niye bir an önce partisinin başına geçmek istiyor, niye hâkim ve savcıları atamak için sabırsızlanıyor?

Yani milletin referandum kararlarının bir bölümünü hemen devreye sokacaksınız, diğer yandan evet oyu için ortaya koyulan “gerekçeleri” hiçbir şey olmamış gibi uygulamaya devam edeceksiniz? O zaman 51 evetçi yanıltıldı, kandırıldı demektir.

Diğer anlaşılmayan diğer konu ekonomide. Referandum bitti, istikrar geldi, belirsizlik sona erdi, güven endeksleri yükseliyor, ekonomi canlandı, borsa artıyor, dolar düşüyor, ılımlı bahar denildi ya şimdi ne oldu da Merkez Bankası pencere tencere faizlerini artırdı?

Nedense son iki günde benzin ve motorinde indirimler yapıldı. Petrol fiyatları aynı, ama dolar düştü ondan derseniz doların düştüğü dönemlerde yapılan zamları hatırlatırız. Bu yüzde 20’ye dayanan enflasyonu dizginlemek için alınan telâşlı önlemlerdir.

Türkiye rüzgâr nereden eserse saçlarımızı o yönde tararız, dünü de çok çabuk unuturuz.

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