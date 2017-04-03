CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Türkiye Cumhuriyeti hükümetinden cesaret almadan Barzani’nin Türk şehri olan Kerkük’e bayrak asması mümkün değil. Evet karşılığında Kerkük satılmıştır” dedi.

CHP Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Adana İl Örgütü’nde milletvekillerinin de katılımıyla gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, referandumda ‘hayır’ çalışmalarına yönelik baskı olduğunu, devlet imkanlarıyla ‘evet’ kampanyası yürütüldüğünü savundu.

KERKÜK VE FETÖ AÇIKLAMASI

Irak’ın Kerkük kenti ve FETÖ’nün siyasi ayağıyla ilgili de konuşan Veli Ağbaba, şunları söyledi:

“Kerkük, referandumda evet kampanyası için Barzani’ye teslim edilmiştir. Barzani ‘evet’ demenin karşılığında Kerkük’ü almıştır. Türkiye Cumhuriyeti hükümetinden cesaret almadan Barzani’nin Türk şehri olan Kerkük’e bayrak asması mümkün değil. Evet karşılığında Kerkük satılmıştır. Geçmişte petrol karşılığında nasıl tavizler verilmişse hükümet Barzani ile pazarlık yapmıştır ve Kerkük’ü teslim etmiştir. FETÖ nedeniyle binlerce kişi meslekten atıldı. Cumhurbaşkanının yaverleri bile FETÖ’cü iken Meclis’te bir tane FETÖ’cü yok. Buna kargalar bile güler. Siyasetin imamı gibi görünen ‘Sol ve FETÖ’ diye kitap yazan yerel yöneticisidir. Boşuna yazmadı o kitabı. O siyasetteki FETÖ imamıdır. Karısının ismini FETÖ okullarına veren, parsel parsel Ankara’yı teslim eden siyasetin imamı utanmadan çıkmış kitap yazmış. Solda, o topraklarda FETÖ yetişmez, onu bilin. FETÖ ile ilgili Akıncı iddianamesinde siyasi ayak yok diyorlar. Bu iddianameyi bakanlık koridorlarında değiştirenler, müdahale edenler darbenin siyasi ayağıdır. Şu anda meclistedir ve hükümettedir. Siyasi ayak olmadan darbenin planlanması ve yapılması mümkün değildir. Türkiye’nin milli istihbaratı Tiwetter’dan 7 yıl önceki paylaşımları bulup insanları cezaevine atıyor ama bir türlü Adil Öksüz’ü bulamıyor. Kimin kaçırdığı biliniyor ancak o da muhtemelen AKP’nin kara kutusudur ki bilerek gizliyorlar.”

TEK ADAM ELEŞTİRİSİ

Referandumda ‘hayır’ çıkması için çalıştıklarını anlatan CHP Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke ise, enflasyon rakamlarıyla ilgili şunları kaydetti:

“Mart ayında enflasyonun yüzde 11.29’a çıktığını öğrendik. Tek adam olduğu zaman sorunlar çift hane oluyor. Tek kişinin keyfiyle ülke yönetildiği zaman enflasyon çift haneye çıkıyor. 103 ay sonra enflasyon neredeyse 2008-2009 krizindeki değerlerine ulaşmış vaziyette. 8.5 yılın zirvesine ulaşmış. O mutfak yanıyor. Herkesin cebi eriyor. Biz Türkiye’nin istikrarsızlıkta değil istikrarda ortak olduğu yarınlar için herkesin ‘Hayır’ oyu vereceğini biliyoruz.”

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