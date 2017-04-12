Bu kadar yayına, paraya, şişirilmiş meydanlara rağmen evetçiler, istedikleri sonuca ulaşamıyorlar. Son üç dört gün kaldı, şöyle kendine güvenen “evet açık ara önde” başlıklı ne anket, ne gazete manşeti ne de üst perdeden “bu iş bitti, önün açıldı Türkiye” söylemi var.

Son düzlükte kararları evete çevirecek bir şeyler yapılması ihtiyacı kendini gösteriyor. Yoksa bu kadar uğraş, çaba, hayal, boşa gidecek, afişler, pankartlar kurda kuşa yem olacak, “tek adam olma” fırsatı kaçacak. Yüce büyüklerimize akıl fikir vermek işimiz değil ama yine de önerelim:

Mevcut konuların suyu çıktı, bunları artık gündemden düşürelim. Dolar, altın, faiz, işsizlik, enflasyon, krediler; vergi indirimleri, borsa; vatandaş şaşkın, ikna olmuyor, geçelim. Başörtüsü, türban, 40 yıldır aynı sözler, konuşana da dinleyene de bıkkınlık geldi. “Tek, çift başlılık” örneklerini sadece tarihçiler hatırlıyor, bugüne faydası yok.

15 Temmuz’a girince sanki memleketin bir kesimi darbeyi önlemiş, geri kalanlar yandaş gibi bir sonuç çıkıyor, “bunlar terörist” lafı yıprattı zaten. (Neredeyse o saatlerde hava alanında bulunan bir FETÖ’cü askeri şahit gösterecekler), ”Kılıçdaroğlu kaçtı, kaçmadı” polemiği de kısır kalıyor. Yol, köprü, hava alanı, tünel; vatandaş doydu. Güneydoğu, terör, sıkıntılı işler, eylülde Kürdistan kuruluyor derler, zorlanırız. Suriye konusu; çıkmazdayız, zamanı değil. FETÖ iadeleri konusunda ABD ile takışsak, Avrupa Birliği ile çatışsak? Aşırı milliyetçi Fransızlara çatsak? Konu geniş ve derin, dikkatler dağılır, satmaz.

Geçmişteki gibi yurt dışından bir destek mesajı mı alsak? Trump nedense bizimle mesafeli duruyor. Mısır firavununa övgüler yağdırdı, demokratik Türkiye ile anlamlı bir diyalog sergilemedi. Şöyle “Türkiye önemli ülke, müttefikimiz, stratejik ortağımız istikrarı çok önemli” cinsinden açıklama yapsa? Putin de benzeri bir şeyler söyler mi? Gel de Merkel’i arama! IMF, Dünya Bankası filan bir şeyler konuşsalar? Bu ekonomiye övgüleri kariyerlerini bitirir.

Boşa zaman harcamak yerine bunları bırakıp 14 Nisan Cuma gecesi şöyle duygusal bir TV yayını yapsak, ne dersiniz? İzlensin diye diğer tüm TV’lere zorunlu yayın koysak, ev ortamı misali günlük kıyafetlerle aile fertlerini, Kuran-ı Kerim öğrenen torunları alsak, mağduriyet içerikli kısa bir hayat öyküsü filmi, sonra 24 saatiniz nasıl geçiyor diye sorup daha da özele girsek? Havayı ağırlaştırıp okuduğunuz en son kitap, ardından sözü şiire getirsek ve CHP darbesi yemiş bir şairin vatan millet sevdalı şiirini gözyaşları ile seslendirsek?

Hatta genel istek üzerine biraz Nazım Hikmet, Ahmet Kaya eklesek ve bir Neşet Ertaş türküsü arka fondan gelse? Bu arada yayını izleyen Kısıklı Meydanı’na bağlanıp “sen ağlama Reis, dik dur eğilme Türkiye seninle” türü sloganları ekranlara yansıtsak? Çok etkileyici. Gözyaşları evet olur, sel gibi akıp gider.

İster gözyaşına ister çatışmaya dayalı son düzlük kampanyasında ne yaparsanız yapın ama öncelikle sağınızdaki solunuzdakilerin “cıvıklıklarını” önleyin. Özellikle “evet oyları önde ama şaka şaka” diyen bir köşe yazarını yazı dizi için “git bak bakalım Ruslar gelmiş mi? diye üç aylığına Yozgat’a gönderirseniz, memlekete en büyük hizmeti yaparsınız.

Şiir destekli sahte gözyaşlı son düzlük kampanyası hayırlara vesile olsun.

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