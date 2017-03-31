Cumhurbaşkanı ve Başbakan bir yandan referandumda evet çıkacağından hiç şüpheleri olmadığını belirtirken, diğer yandan yorucu bir kampanya yürütüyor, il il, meydan meydan, televizyon televizyon dolaşarak seçmeni evet oyu vermeye davet ediyor.

“Evet” çıkması madem garanti, paniğe yaklaşan bu telaşın nedeni ne acaba?

Aklıma gelen ihtimalleri sıralıyorum:

1)Ak Parti’nin yaptırdığı ve açıklamadığı anketlerde adeta bıçak sırtı bir tablo var; “evet”lerle “hayır”lar birbirine çok yakın.

Bunun yarattığı endişe, stres ve telaş, Recep Tayyip Erdoğan’ı ve Binali Yıldırım’ı insanüstü gayret göstermeye, yoğun bir kampanya yapmaya zorluyor.

Hedef kitleleri sosyal demokrat seçmen değil, Ak Partili kararsızlar ile MHP’lilerden hangi oyu atacağına henüz karar veremeyenler.

2)Erdoğan ve Yıldırım sandıktan kılpayı evet çıkmasını yeterli bulmuyor, böyle olması halinde hayata geçirilecek Cumhurbaşkanlığı sisteminin tartışmalı hale geleceğini düşünüyor, bu yüzden konuşmaktan, bağırmaktan seslerinin kısılmasına bile aldırmadan kampanyayı sürdürüyor.

3)Ekonomi iyi gitmiyor. Enflasyon çift rakama çıktı. İşsiz sayısı giderek artıyor. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Türkiye’nin notunu negatife çevirdi, yani yatırım yapmanın riskli olduğu ülkeler arasına aldı.

Ortadoğu’da köşeye sıkışıldı. PKK-PYD terör örgütüyle ilgili taleplerimizi dinleyen yok. Ne ABD’ye, ne Rusya’ya ne de Avrupa ülkelerine sözümüz geçiyor. Aksine hepsiyle de ciddi sorunlar yaşıyoruz.

Böylesine olumsuz bir tablonun kamuoyundan gizlenmesinin yolu sertlik dozu yüksek bir kampanya yürütmek.

Yukarıdaki ihtimallerden hangisi doğru; şu aşamada bilmem mümkün değil… Ancak, televizyonda gördüğüm kadarıyla, Erdoğan’ın da, Yıldırım’ın da içlerinin pek rahat olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim.

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