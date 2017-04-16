Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı seçiminde aldığı yüzde 51,9 oy ile AKP’nin 1 Kasım seçiminde aldığı yüzde 49,5 oyu ve MHP’nin 1 Kasım’da aldığı yüzde 11,9 oyu dikkate alalım.

Sonucu şöyle yorumlayalım:

MHP oylarını sıfırlayan Devlet Bahçeli’nin Genel Başkanlıktan acilen istifa etmesi gerekir.Recep Tayyip Erdoğan’ın 2019’da yapılacak seçimde Cumhurbaşkanı seçilmesi ve AKP’nin tek başına iktidar olması da çok büyük oranda tehlikeye düştü.

Türk halkı kararını böyle verdi.

Sonuçlar hiç de şok edici değil.

Ancak Sezar’ın hakkını Sezar’a vermek lazım değil mi?

Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP’den söz ediyorum.

Cumhurbaşkanı, Başbakan, Hükümet, Valiler, AKP Genel Merkezi ve AKP’li Belediye Başkanları, Emniyet Müdürleri, Jandarma yani Devlet’e ilaveten MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve ona bağlı teşkilatları, ilaveten Mustafa Destici ile Büyük Birlik Partisi medyanın yüzde 95’nün desteği ile “EVET” kampanyası yürüttüler.

Devletin tüm imkanlarını sonuna kadar kullandılar ki seçim yasaklarının başladığı 15 Nisan cumartesi gecesi bile Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının reklamları televizyonlarda oynatıldı.

Bütün bu baskıya karşın CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu kavga etmeden, küfür ve hakaret yapmadan sadece ve sadece anayasanın değişecek 18 maddesini ayrıntıları ile anlattı.

CHP milletvekilleri Deniz Baykal, Muharrem İnce, Özgür Özel, Aykut Erdoğdu, Umut Oran, Selin Sayek Böke, Barış Yarkadaş, Eren Erdem, Aytun Çıray, Bülent Kuşoğlu, Atilla Sertel, Mustafa Balbay, Tuncay Özkan, Utku Çakırözer korkunç bir tempo ile hayır kampanyası yürüttüler.

Ancak CHP’li belediyeler her nedense hiç de aktif hayır kampanyası yürütemediler. Bence CHP’nin en büyük eksiği buydu.

Yüzde 95’i AKP yanlısı yayın yapan başta TRT olmak üzere yandaş medya CHP ve Hayır kampanyalarına neredeyse yok denecek kadar az yer verdiler.

Çok dikkat çeken bir tablo da Güneydoğu’dan geldi. Kent merkezlerinde “Hayır” farklı çıkarken, kırsal kesimlerde “evet” oylarının bazı ilçe ve beldelerde çok yüksek çıkması dikkat çekti.

Yaşanan referandum kampanyalarını bir düşünecek olursak “evet” kampanyası yapanların tek hedefinin Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu görürüz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım anayasayı değiştirecek maddeleri bir yana bırakıp Kılıçdaroğlu’nu hedefe oturttular.

Peki, şimdi CHP’de ne olacak? Yanıt belli Kurultay olacak. Kemal Kılıçdaroğlu aday olur mu? Ya da olursa tekrar seçilir mi? Bu soruların yanıtlarını vermek gerçekten zor. Ama Kurultay olma ihtimali çok yüksek.

Bu arada hayır kampanyası için çok önemli bir çalışmayı da “Türk Milliyetçileri Hayır diyor” kampanyası yürüten ekipten geliyor.

Meral Akşener, Sinan Oğan, Koray Aydın, Yusuf Halaçoğlu, Nuri Okutan, İsmail Ok, Ali Kaya ile Ülkü Ocaklarının 10 eski Başkanı Türkiye’yi AKP’nin tüm engellemelerine, MHP genel merkezinin tepkisine rağmen Türkiye’yi adım adım gezerek hayır kampanyası yürüttüler.

Sonuca gelince Devlet Bahçeli’nin anayasaya “evet” demesi gösterdi ki MHP tabanında çok büyük tepki kazandı.

Sonuçlar gösterdi ki MHP 1 Kasım 2015 seçiminde aldığı yüzde 11,9 oy oranı referandumda yok oldu, buhar oldu.

Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 51,9 oy aldığı dikkate alınırsa buna da MHP’nin yüzde 11,9 oyu eklenir, yüzde 63,8 oya BBP’nin desteği de eklenirse yüzde 64 oy çıkması lazımdı evet cephesinde.

Meral Akşener’de bu tabloya dikkat çekmişti.

Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı seçiminde aldığı yüzde 51,9 oy ile AKP’nin 1 Kasım seçiminde aldığı yüzde 49,5 oy aldığını dikkate alırsak Devlet Bahçeli’nin artık MHP genel Başkanlığından acilen istifa etmesi gerekir.

AKP Genel Başkanı Binali Yıldırım’ın durumuna gelince ben onun yerinde olsam yatıp kalkıp Erdoğan’ın “evet” kampanyası yapmasına şükrederdim.

Eğer Erdoğan ağırlığını koymasa idi Hayır yüzde 10 farkla önde çıkardı.

Bu arada İstanbul’da Kadir Topbaş Ankara’da ise Melih Gökçek çok açık şekilde kaybetti.

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