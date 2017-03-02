Ankaralılar Derneğinin

ilanları kentte her yere asılmıştı

Ankaralılar Derneği’nin (AHİD) geçtiğimiz günlerde Başkanlık Sistemine ilişkin “evet” kampanyası başlatarak kentin dört bir yanına afiş asmaları büyük tartışma yarattı.

Ankaralılar Derneği (AHİD) Kurucuları, geçmiş dönem Genel Başkanları ve Yöneticileri Ankara Konağı’nda bir araya gelerek AHİD’in siyasete bulaşmasına sert tepki gösterdiler.

Sonsöz Gazetesi olarak izlediğim bu toplantıda söz alan Ankaralılar Derneği (AHİD) eski Başkanlarından İbrahim Boran, siyaset üstü bir zeminde Ankara’mıza ve Ankaralılara hizmet etmek amacıyla 1984 yılında kurduğumuz ve yıllarca büyük bir aşkla, büyük bir özveriyle görev yaptığımız AHİD’in, son dönemlerde belirli bir siyasi görüşün ve güç kaynağının propaganda aracı durumuna gelmesi nedeniyle bu açıklamayı yapma gereği duyduklarını ifade etti.

Evet dernekçilik böyledir. Yönetimde olanlar ve olmayanlar karşıt görüşte olabilirler. Ancak bu kez itiraz farklı ve haklıdır. Çünkü derneğin yönetimi siyasette taraf olduğunu göstermiş oluyor. Dernek adına açıklama yapıldığında sanki tüm dernek üyeleri ayni görüşteymiş gibi bir durum ortaya çıkıyor.

İşte bu duruma AHİD’in neredeyse tüm eski yöneticilerinin tepkisine neden oldu.

Bu tepkinin temel gerekçesi ise şöyle özetleniyor;

“Aziz şehrimiz, Başkent Ankara’mız, çeyrek asırdır ”Ayrıştırma politikaları” güdülerek yönetiliyor.

Başkent Ankara’mızın ve Ankaralı hemşerilerimizin hak ve hukukunu arayan kişi ve kurumlar; çeşitli yöntemlerle sindiriliyor, karalama kampanyalarının hedefi durumuna getiriliyor veya yok ediliyor.

Yine bu günlerde, Ankara sokaklarında, meydanlarında, bulvarlarında Derneğimizin ve Ankaralıların adının kullanıldığı ilan tahtası afişleriyle boy gösterdi. Ne yazık ki Ankaralıların iradesinden kopartılarak yıllardır yönetilen ve sivil toplum kuruluşu boyutuyla tabela derneği olmaktan başka vasfı kalmayan AHİD, sanki Ankaralıların temsilcisiymiş gibi gösterilerek algı operasyonu yapılmakta ve demokratik bir ortamda gelişmesi gereken referandum süreci, şaibeli bir şekilde yönlendirilmeye çalışılmaktadır.

Ankara’daki ilan tahtaları, AHİD Genel Başkanı Hilmi Yaman’ın adıyla “ANKARALILAR EVET DİYOR” afişleriyle donatıldı. Oysa bu şahıs bırakın Ankaralılar adına siyasi tercih bildirmeyi, kurucusu ve uzun yıllar yöneticiliğini yaptığımız ve her görüşten saygıdeğer hemşerilerimizin üyesi olduğu AHİD adına, bizler adına tercih belirtme hakkını nereden alıyor?

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