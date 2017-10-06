Ziraat mühendisi Banu Ulusoy, günlük yaşamda sürekli kullanılan cep telefonu, saç kurutma makinesi, televizyon, bilgisayar ve internet hatları gibi elektronik aletlerin yaydığı enerjiler olduğunu hatırlattı. Ulusoy, bu aletlerin yoğun kullanıldığı ve fazla zaman geçirilen yerlerde kaktüs gibi bitkilerle küçük önlemler alınabileceğini belirterek, şöyle konuştu:

“Kaktüslerin dikenleri bir nevi topraklama oluşmasını sağlar. Havadaki elektriklenmeyi çeker ve köklerinin de toprakta olması bunu almasını sağlar. Kaktüsün boyut ve alanı da bunun için önemlidir. Görsel olarak da uyumlu bir bitkidir. Bilgisayar başında yoğun çalışanlar mini bahçeler oluşturabilir. Evlerin farklı alanlarına konulabilir. Aynı zamanda oksijende sağlar. Fazla su istememesi ve bakımının kolay olması sayesinde de herkesin rahatça bakabileceği bir bitkidir.”