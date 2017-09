Rusya’nın başkenti Moskova’da kapılarını açan Uluslararası Ev Tekstili ve Dekorasyonu Heimtextil Fuarı’na adeta çıkarma yapan Türk tekstilciler yara sarmaya çalışıyor.

Rusya ile Türkiye arasında yaşanan gerginlik sonrası Rusya tarafından uygulanan yaptırımların kalkması ile Rusya’da faaliyet gösteren ve kriz öncesi sektöre yön veren ev tekstilcileri kayıplarını telafi etmeye çalışıyor. Sektörde sezonu belirleyen fuar olarak Rusya’da ün yapan Heimtextil Fuarı’na bu yıl yoğun bir katılım gerçekleştiren Türk üreticiler, kriz sonrası toparlama sürecinin çok hızlı olacağını belirterek fuara gelen Rus müşterilerin kendilerini adeta hiç gitmemiş gibi karşıladıklarını dile getirdiler.

“Made in Turkey” Rusy’da çok güçlü

Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz’ün de fuara giderek sektör temsilcileri ile tek tek görüşerek destsek olduğu fuarda bu yıl en çok ilgi gören stantlar yine Türk üreticilerin stantları oldu. -“Made in Turkey”in Rusy’da çok güçlü olduğunu, Türkiye ve Rusya’nın bir biri için çok önemli iki ülke olduğunun altını çizen Süper Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yasuboğa, “Türkiye ev tekstilinde burada marka olmuş ülkelerden birisi. Burada herhangi bir alıcı herhangi bir şehirde “Ben ev tekstili alacağım” dediğinde ilk aklına gelen ülke. Bu da yılarca iş adamlarımızın buradaki yatırımlarının meyvelerinden birisidir. Buradaki iş adamlarımız yıllarca çok ciddi emekler harcayarak bu markayı yarattılar. “Made in Turkey” burada çok güçlü. Tabii ki son süreçte yaşananlar malum, bundan kaynaklı bazı sıkıntılar yaşandı ama şuanda toparlanmalar olmaya başladı. Türk ev tekstili burada daha çok yol kat edecektir buna inanıyoruz. Buna hem iş adamlarımızın hem de devlet erkanımızın katkıları yadsınamaz bir boyda. Bu fuara baktığımızda mevcut gelen firmalarımızın yanı sıra yeni gelen firmalarımız söz konusu. Tabi Türkiye’deki sanayici ve girişimcilerimiz Rusya’yı her zaman birinci öncelikli ülke olarak düşünmektedir. Ev tekstilinde perdelik kumaşlar noktasında Rusya’da çok ciddi bir talep var, bu talepleri de karşılamak niyetinde olan firmalar varsa bu mesajı buradan verebiliriz” dedi.

Fuara her yıl düzenli olarak katıldıklarını belirten Has Bera Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Karakurt ise Moskova’daki fuarın çok önemli olduğunu, iki ülke arasında yaşanan geçici krizin sektör olarak el birliği ile aşacaklarını belirterek kriz nedeni ile kimsenin ucuz ürüne yönelmemesi gerektiğini, kaliteli üretim yapanların her zaman hak edeceği değeri göreceğini söyledi. Karakurt, “İki gündür buradayız; ürünlerimiz olsun, kalitemiz olsun standa gelip bakan müşterilerimiz “İyi ki de geldiniz” diyorlar. Böyle ürüne ihtiyaçları olduğunu belirtiyorlar. Tabi ki Türkiye’ye ihtiyaçları var ve Türkiyesiz de olmamaları lazım” diyerek sektörde hiçbir ülkenin Rusya’da kalite ve fiyat dengesine bakıldığında Türkiye’nin rakibi olamayacağının altını çizdi.

Heimtextil’in Türk tekstilcilerin boy gösterdiği önemli bir fuar olduğunu belirten Verona Home firması Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kösemusul da, fuara her yıl olduğu gibi ciddi bir hazırlık yaparak geldiklerini ve Rusya pazarına bu fuar ile açıldıklarını dile getirdi. Kösemusul, “Son dönemlerde ekonomik olarak düşüşler yaşandıysa da, önümüzdeki süreçte yukarı doğru ivme kazanmasını bekliyoruz. Türkiye’deki tekstil sanayisinin ev tekstilinin burası önemli merkezlerinden birisi. Hepimizin heyecanla ve gayretle beklediği ve çalıştığı bir fuar. Ev tekstilinde Türkiye’nin dünya pazarında yeri çok önemli. Özellikle üst kalite ürünleri çok iyi yapıyoruz” dedi.