

Eğitimden beklentilerin giderek arttığı bu dönemde Final Okulları yeni bir sisteme imza atarak ev ödevleri sorununu ortadan kaldırıyor.



Öğrencilerin ev ödevleri için zamanın ne kadarını okulda geçirdiği, bu zamanın ne kadarının öğrenme kazanımları için kullanıldığı, Türkiye’de tatillerin çokluğu ve uzunluğu, okulların yıllık süreleri eğitim alanında üzerinde en çok konuşulan konulardan biri. Bu konuda çok farklı görüşler olsa da yapılan araştırmalar Türkiye’deki eğitim saatlerinin AB ülkelerine oranla daha az olduğunu ve bu ders saatlerinin öğrencilerin başarı oranını büyük oranda etkilediğini gösteriyor.



OKULDA ÖĞRENMEYE HARCANAN SÜRE ARTTIKÇA BAŞARI DA ARTIYOR

Final Okulları Or-An Yerleşkesi Kurucusu Adem Aslan, Türk Eğitim Derneği’nin (TED) düşünce kuruluşu TEDMEM’in ders saatleriyle ilgili hazırladığı “Ders Saatleri: Ne Kadar Az Ne Kadar Fazla?” başlıklı raporla ilgili ; “Türkiye’de ders saatlerinin OECD ve AB ülkelerindeki ders saatlerinden daha fazla olduğu ezberi aslında gerçeği yansıtmıyor’’ şeklinde konuştu.

Araştırmada ulaşılan sonuçlara göre Türkiye’de ilköğretim süresince matematik, fen bilimleri, yabancı dil ve sosyal bilgiler alanında ayrılan toplam öğretim süresinin AB ülkeleri ortalamasının altında kaldığı ortaya çıkıyor. Türkiye’deki öğrenciler, AB ülkelerine göre sekiz yıl süresince ortalama; matematikte 15 saat, fen bilimlerinde 51 saat, yabancı dilde 19 saat, sosyal bilgilerde 188 saat ve sanatta 285 saat daha az öğretim görüyor. Rapora göre, okulda öğrenmeye harcanan süre arttıkça başarı da artıyor.

Eğitim ilkesi “Hem sınav hem yaşam başarısı” olan Final Okulları uyguladıkları sistemle öğrencilerin zamanlarını daha verimli harcamasını, gençleri daha donanımlı yetiştirmeyi ve ebeveynleri ev ödevleri konusunda yaşadıkları sıkıntıdan kurtarmayı amaçlıyor.



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