Ev bahçesine taştan Türk bayrağı

BURDUR’da oturan 49 yaşındaki Ömer Demir, evinin bahçesine 2 oğlu ve komşularının yardımıyla beton ve taş kullanarak 15 metrekarelik Türk bayrağı yaptı.

Burdur Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nde memur Ömer Demir, Armağan İlci Mahallesi’nde 2 katlı evinin bahçesindeki boş arsayı değerlendirmek istedi. Ömer Demir, sebze ve meyve yetiştirmeye uygun olmayan arsaya çocuklarıyla birlikte Türk bayrağı yapmaya karar verdi. Yaklaşık 1 haftalık çalışma sonrası Demir, çocukları ve komşularının yardımıyla bahçeye beton ve taş kullanarak 15 metrekarelik Türk bayrağı yaptı.

‘BAHÇEMİZİ BAYRAKLA SÜSLEDİK’

Ömer Demir, “Evimizin bahçesinin toprağı sebze yetiştirmeye uygun değildi. Daha önce çimlendirmiştik. Çocuklarımla düşündük, özellikle son günlerde yaşadığımız sıkıntılı günler ve 15 Temmuz sonrası Türk bayrağını daha anlamlı hale getirmek için bahçemizi bayrakla süsledik. Güzel bir şey yaptığımızı düşünüyorum” dedi.

‘HEP OLUMLU TEPKİ ALDIK’

Komşularıyla önce toprağı tesviye ettiklerini aktaran Demir, “Bayrağı yapacağımız yeri belirledik. Hilal ve yıldızın sacdan kalıbını hazırlayıp, içine beton döktük. Taşları kırmızıya boyadık. Etrafını da ligustrum (kurtbağrı) ağacı ile süsleyeceğiz. Mahallemizden hep olumlu tepki aldık. Güzel olduğunu söylüyorlar” diye konuştu.

Armağan İlci Mahallesi Muhtarı Yunus Bilgiç de “Örnek bir bahçe olmuş. Böyle zor bir dönemde bu düşüncelerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

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