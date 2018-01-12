Ankara 1. Amatör Lig 4. Grup’ta mücadele eden Etlikspor, 19 Mayıs 1 Nolu Yan Saha’da oynanan karşılaşmada Turizmspor’u 5-3 mağlup ederek, önemli bir üç puan elde etti.

Etlikspor’un 5-3’lük galibiyetiyle sona eren karşılaşmanın gollerini; 20’de İsmail Şahinkaya, 21 ve 65’de Atilla Dumlupınar, 27’de penaltıdan Onur Bolat , 84’de penaltıdan Adem Sarıkaya kaydetti.

Etlikspor Kulüp Başkanı Erol Gürbüz, oyundan ve alınan galibiyetten dolayı memnuniyetini dile getirdi. Gürbüz, “Takımımızın bu galibiyete gerçekten çok ihtiyacı vardı. Takımımızda yaşanan sıkıntılar, puan kayıpları oldu. Bu galibiyet bu anlamda hepimize moral oldu. Etlikspor olarak bundan sonra grubumuzda oynayacağımız karşılaşmalarda galibiyet almak ve daha iyi yere gelmek için mücadele edeceğiz. Üst sıralara çıkmayı başarabileceğimize inanıyorum. Artık üst sıralara çıkmak için oynayacağız. Tüm oyuncularımızı alınan galibiyetten dolayı kutluyorum.” dedi.

Teknik Sorumlu Kemal Çiloğlu yönetimindeki Etlikspor, şu 11’le sahada yer aldı: Erhan Ulu, Yunus Emre Taşmaz (Dk. 66 Tahsin Şahin), Muhammed Yasir Ünlü, Selman Şimşek, Doğancan Şentürk, Doğucan Karabuluk, Hamza Yılmaz, Adem Sarıkaya, Atila Dumlupınar (Dk. 88 Hamza Başal), Onur Bolat, İsmail Şahinkaya.