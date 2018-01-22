Etimesgut Belediyesi, ilçe tarihinin belgelerle anlatıldığı ve günümüzün çağdaş Etimesgut’unun her yönüyle yer aldığı “Tarihte Etimesgut” ve “Örnek Nahiye’den Çağdaş Kente Etimesgut” konulu 2 ciltlik kitap hazırlıyor.

Kitabın baskısı öncesi, hazırlanmasına katkı sağlayan araştırmacıların katıldığı, “Tarihte Etimesgut” konulu panel düzenlendi.

KİMLER KATILDI?

Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen paneli, Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Nurettin Güz yönetti. Panele konuşmacı olarak Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Gazi Üniversitesi Öğretim üyesi tarihçi Prof. Dr. Mehmet Şahingöz, Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Eski Müdürü; Araştırmacı Gökçe Günel, Tapu Kuyud-i Kadime Eski Şube Müdürü; Araştırmacı Mustafa Engin ve Vakıf Eserleri Eski Şube Müdürü; Araştırmacı Ali Kılcı katıldı.

TARİH ÖNCESİ ETİMESGUT

Araştırmacı Gökçe Günel, tarih ve kültür varlıkları yönüyle Etimesgut’u anlattı.

Etimesgut’ta, Paleotik döneme ait 3 eserin bulunduğunu belirten Günel, “Ankara tarihi Etimesgut tarihidir. Etimesgut’un tarihini araştırdığımızda paleotik döneme ait birçok höyük ve tümülüslere rastlıyoruz” diyerek bunlar hakkında ayrıntılı bilgi verdi.

TAPU KAYITLARINDA ETİMESGUT

Araştırmacı Mustafa Engin, tapu tahrir defterleri, nüfus kayıtları ve temettuat defterlerindeki kayıtlardan Etimesgut tarihine ışık tuttu. Etimesgut’un Bağlıca, İmiryaman, Yapracık, Elvan, Ballıkuyumcu köylerine ait Osmanlı arşivlerinde birçok kayıt bulunduğunu kaydeden Engin, o dönemde bu köylerde yaşayan nüfus yapısını ve ödenen vergileri resmi kayıtlarla aktardı.

VAKIF BELGELERİNDE ETİMESGUT

‘Vakıf Belgeleri Işığında Etimesgut’ başlıklı konuşmasında Etimesgut’taki tarihi yapılara ilişkin bilgi veren Ali Kılcı da, Etimesgut’ta ahiliğin yaygın olduğunu söyledi. Kılcı, Etimesgut’ta tarihi cami ve zaviyelerin olduğunu ancak bu yapıların günümüze kadar ulaşamadığını vurguladı.

ATATÜRK DÖNEMİ ETİMESGUT

Prof. Dr. Mehmet Şahingöz, Tarih İçinde Etimesgut’u detaylarıyla anlattı. Şahingöz, Ankara’nın Mustafa Kemal Atatürk’le tarihi önemini daha da artırdığını ifade ederek, “Atatürk, Türkiye’nin örnek yerleşim yeri olarak Etimesgut’u örnek nahiye olarak kurmuştur” dedi.

DÜNDEN YARINA ETİMESGUT

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, ‘Dünden Yarına Çağdaş Etimesgut’ konulu konuşmasıyla panele katıldı. Demirel, Etimesgut’un, Türkiye’nin en hızlı büyüyen ve gelişen çağdaş ilçesi olduğunu belirterek, “Etimesgut’un bugününü anlamak, daha iyi tanımak için tarihini çok iyi bilmemiz gerekiyor. Belediye olarak, konunun uzmanlarını, tarihçilerimizi bir araya getirdik, bir komisyon oluşturduk. 2 yıldır ilçemizin tarihini araştırıyoruz. Bu çalışma belli bir noktaya geldi. İnşallah 2 ciltlik çok değerli bir çalışmayı yakında tamamlayacağız” dedi.

TARİHİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ

Başkan Demirel, ilçedeki tarihi yapılara sahip çıktıklarını belirterek, Ahi Elvan, Ahi İmiryaman ve Ahi Mesut’a ait mezarları tespit ederek anıt mezar ve cami olarak yeniden inşa ettiklerini söyledi. Demirel, “Tarihçilerimizin tespit ettiği tarihi yapılarımızın restorasyonlarını da en kısa sürede yapacağız. Dünümüze sahip çıkmazsak bugünümüzü anlayamayız, geleceğe sağlam bakamayız” dedi.

Panelin sonunda Başkan Demirel akademisyenlere teşekkür plaketi verdi. Araştırmacılar da Başkan Demirel’e sürpriz yaparak, Demirel’in büyük dedelerinden “Sarı Oğlu Ali Bin Mehmet”in 22 Aralık 1906 tarihli terekesini takdim ettiler.

Başkan Demirel daha sonra akademisyenlerle birlikte Etimesgut’un eski köylerine ait Şer-i Sicil belgelerinin yer aldığı sergiyi gezdi.