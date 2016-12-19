Etimesgut’un sağlık merkezi

Etimesgut Belediyesi Tıp Merkezi, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşmalı olarak 9 uzman, 6 pratisyen hekim, 8 hemşire, 7 laborant, 3 radyoloji uzmanı ile günlük yaklaşık 400 hastaya hizmet veriyor.

Kış aylarıyla birlikte talebin arttığı merkez ilçedeki sağlık hizmeti açığını kapatmaya çalışıyor.

24 saat hizmet veren merkezde, iç hastalıkları, kulak-burun-boğaz, cildiye, göz hastalıkları, kadın hastalıkları, çocuk hastalıkları ve psikoloji branşlarında uzman doktorlar görev yapıyor. Merkez, taleplere cevap vermek için 7 gün 24 saat acil sağlık hizmeti veriyor.

Merkezde modern laboratuar ve radyoloji üniteleri de bulunuyor. Mikroeliza, otoanalizör, hormon ve hemogram cihazlarıyla tüm tetkikler tıp merkezinde yapılabiliyor.

Etimesgut Belediyesi Tıp Merkezi, başkentin en modern ağız ve diş sağlığı merkezlerinden birini de bünyesinde barındırıyor. Ağız Diş Sağlığı Polikliniği’nde panoramik ve prepikal film, dolgu, cerrahi ve protez işlemleri gerçekleştiriliyor.

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, belediye tıp merkezini çağın gereklerine uygun olarak modernize ettiklerini ve personel yapısını güçlendirdiklerini söyledi. Demirel, “İlçemizde 600 bine yaklaşan nüfusumuz için yeterli sağlık tesisi bulunmamaktadır.

Tıp merkezimiz bu yönüyle önemli bir eksikliği gidermekte ve merkezimizden yıllık 100 bini aşkın hemşehrimiz yararlanmaktadır” dedi.

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