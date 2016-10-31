Etimesgut’tan süper çıkış

Spot Toto 2. Lig Kırmızı Grup 9. hafta maçında Etimesgut Belediyespor deplasmanda Tuzlaspor’u 2-1 yendi. Tuzla Belediye Stadı’nda oynanan maçta Etimesgut’a galibiyeti getiren golleri 69. dakikada Fuat Gölbaşı ve 90+4’te Ziya Şakar kaydetti. Tuzla’nın tek golü Ozan Paker’den geldi.

Etimesgut Belediyespor, 5 haftalık yenilmezlik serisini sürdürürken puanını 14’e çıkardı ve averajla 8. sıraya yerleşti.

UZATMADA GÜLDÜ

Etimesgut Belediyespor-Tuzlaspor maçını Yasin Kol, Kasım Oyarçin, Mustafa Gül hakem üçlüsü yönetti. Maçın ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve takımlar soyunma odasına 0-0 skorla gittiler. İkinci yarıya daha etkili başlayan başkent ekibi 69. dakikada Fuat Gölbaşı’nın kafa golüyle 1-0 öne geçti. Tuzla bu gole 83. dakikada Ozan Papaker’in penaltı golüyle karşılık verdi. Maçın son bölümlerinde galibiyet için baskısını artıran Etimesgut, uzatma dakikalarında Ziya Şakar’ın golüyle 2-1 öne geçti. Maç Etimesgut Belediyespor’un 2-1 galibiyetiyle tamamlandı. Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, takımı aldığı galibiyetten dolayı kutladı.

5 HAFTADIR YENİLMİYOR

Son yenilgisini 25 Eylül’de Eyüpspor karşısında alan Etimsegut Belediyespor, 5 haftadır yenilmiyor. Kastamonu ve Menemenspor’la deplasmanda 1-1 berabere kalan başkent temsilcisi, evinde Bugsaş ve Trabzon 1461’i 1-0’lık skorla geçti. Etimesgut Belediyespor 5 Kasım Cumartesi günü Ankaragücü’nü konuk edecek. Maç, Etimesgut Atatürk Stadı’nda saat 13.30’da oynanacak.

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